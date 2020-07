U weet precies waar de flitspaal staat? Met dit verplaatsbare exemplaar straks niet meer

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat experimenteren met verplaatsbare flitspalen, en met flitskasten zonder camera. Snelheidsduivels weten door appjes op hun telefoon vaak bijzonder goed waar vaste flitspalen staan en trappen dan eenmalig op de rem. Door palen om de zoveel weken te verplaatsen hoopt het OM weggebruikers te verrassen, en daarmee voeten van het gaspedaal te krijgen.

Het nieuws van de proef wordt bevestigd door een woordvoerder van het Parket Centrale Verwerking van het OM, na berichtgeving in de Telegraaf. In de provincie Brabant zijn vijftien locaties aangewezen waar de verplaatsbare flitspaal wisselend komt te staan. Daarover doet het OM naar eigen zeggen niet geheimzinnig, volgens de woordvoerder is het doel dat weggebruikers zich aan de maximumsnelheid houden, niet om extra te beboeten.

In Rotterdam komen zeven flitskasten te staan, waarvan er wisselend drie een camera hebben. Het OM hoopt dat de ‘placebopalen’ ook effect sorteren. Het is volgens de woordvoerder een financiële afweging om niet gewoon zeven camera’s in de kasten te stoppen. De techniek is duur, en de middelen zijn schaars.

De techniek werkt in ieder geval

Eerder werden op de A76 in Limburg en de N7 in Groningen al tests uitgevoerd met de verplaatsbare flitspalen. Toen beoordeelde het OM of de techniek goed werkt en of het praktisch mogelijk is om met mobiele flitspalen hardrijders te controleren. In de komende test kijken de opsporingsinstanties ook naar de invloed op het rijgedrag van weggebruikers.

Vorig jaar nam het aantal geregistreerde snelheidsovertredingen met ruim 11 procent af: van 7.7 miljoen boetes naar 6.8 miljoen boetes. Dat heeft verschillende redenen. Sommige trajectcontroles stonden uit vanwege werkzaamheden. Ook is het drukker waardoor harder rijden soms simpelweg niet kan. Maar weggebruikers worden door applicaties ook steeds beter gewezen op aanstaande snelheidscontroles. Volgens de woordvoerder van het OM rijden echter nog steeds te veel mensen te hard. Daar komt bij dat de afgelopen twee jaren meer mensen omkwamen in het verkeer dan in elk jaar tussen 2012 en 2017.

Meer flitspalen neerzetten is niet altijd mogelijk. Zoals gezegd: de techniek is prijzig, en vaste palen verliezen na een tijdje hun effect door de voorspelbaarheid. Daarnaast is zo’n grote flitspaal pal langs de rijbaan niet altijd veilig.

Sinds dit jaar controleert het OM met trajectcontroles op beruchte provinciale Nwegen die bekend staan om ongelukken en snelheidsduivels. Die aaneengekoppelde camera’s die de snelheid over een traject meten hebben geen grote paal nodig waardoor ze verkeersveiliger zijn.

