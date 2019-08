Twitter overspoelt eenzame Nadï (25) uit Nijmegen met liefde

Van de Watering heeft een darm-aandoening, is chronisch vermoeid en moet meestal om de dertig minuten haar stoma legen. “Omdat ik niet naar feestjes kan of even bij mensen langs kan gaan, is mijn sociale netwerk heel klein geworden en dat moest ik even van me af schrijven. Ik dacht: ik zet het op Twitter daar kent niemand me, ik had vier volgers, en dan ben ik het lekker kwijt.”

Haar bericht werd binnen no time door honderden mensen gelezen en nu heeft ze ineens vierhonderd volgers en tientallen mensen die haar willen helpen. “Het is echt bizar. Ik heb zelfs op Facebook allemaal vriendschapsverzoeken, terwijl ik het idee had dat ik mijn account wel goed had afgeschermd. De reacties zijn hartverwarmend”, vertelt ze aan telefoon.

Ik zit elke dag alleen. Ik heb hooguit 30min fysio. Zover mijn sociale leven.

Werken, studeren, uitgaan, sporten gaat niet.



Maar na 9jr elke dag in mijn eentje.. Ik wil n netwerk in #Nijmegen!

Maatjes zijn er niet via @HumanitasNL @swonnijmegen waar vind ik 'n sociaal leven? Nadï

Toch is haar doel nog niet bereikt. Nu ze ziet wat ze teweeg heeft gebracht, wil ze eenzaamheid onder jongeren graag verder onder de aandacht brengen. “In de media gaat het altijd over eenzame ouderen en dat begrijp ik, maar er zijn ook heel veel jongeren die een maatje kunnen gebruiken”, legt ze uit. “Ik krijg nu ook best wat berichten van jongeren die zich in mijn verhaal herkennen.”

Zelf klopte ze al vaker aan bij maatjesprojecten, maar er waren steeds geen vrijwilligers beschikbaar. “Voor de jongeren die net als ik alleen zijn, zoek ik nu naar een goede hashtag. “Ik hoop jongeren te stimuleren hun verhaal te doen. En ik wil laten zien dat ze niet alleen zijn.”

Eenzaamheid is twintig procent dodelijker dan roken en dubbel zo dodelijk als drinken, betoogt de Duitse psychiater Manfred Spitzer. “In een tijd waarin iedereen online alleen de goede versie van zichzelf toont, is het een taboe om voor je eenzaamheid uit te komen.”