Twist tussen Tubbergen en Coa laait wederom op

Eindelijk leek de opening van het asielzoekerscentrum in Tubbergen in zicht. Stratenmakers legden parkeerplaatsen aan, kamers van het voormalige hotel werden omgevormd tot wasruimtes en een keuken. Maar nu zijn de werkzaamheden toch weer stilgelegd. De Twentse gemeente heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) namelijk een bouwstop opgelegd. Voor de aanleg van nieuwe afvoerpijpen op het dak is een omgevingsvergunning vereist, en volgens Tubbergen heeft het Coa die nog niet.

Het is de zoveelste ronde van de touwtrekwedstrijd rond het azc, die vorig jaar zomer van start ging. Staatssecretaris Erik van der Burg van asiel gaf het Coa toen de opdracht Landhotel ’t Elshuys te kopen, en het gereed te maken voor de opvang van maximaal 300 asielzoekers. Het kabinet passeerde daarbij de gemeente. Burgemeester Wilmien Haverkamp was niet te spreken over de actie: “Zo ga je niet met mensen om.”

Onrust in Tubbergen verstoorde de planning

Met de aankoop wilde de staatssecretaris laten zien dat hij gemeenten desnoods zou dwingen plaats te maken voor asielopvang. De eerste asielzoekers zouden een maand na het besluit arriveren, maar onrust in Tubbergen verstoorde de planning. Met borden en spandoeken als ‘Houd Albergen schoon’ (Albergen is één van de in totaal dertien dorpjes die onder de gemeente Tubbergen vallen) verzetten bewoners zich tegen de verbouwing van het pand. Twee weken na het besluit ontstond er brand bij het hotel, volgens de politie vermoedelijk aangestoken.

Uiteindelijk kwam Van der Burg toch tot een compromis met Tubbergen. Inwoners van het dorp kregen inspraak via twee commissies waarin ze meepraten over veiligheid en de voorwaarden voor een azc. Van de oorspronkelijke 300 plekken voor asielzoekers bleven er 150 over, waarvan een derde voor statushouders. Ook werd een andere eis ingewilligd: een einddatum voor de opvang (2032).

Het lijkt onwaarschijnlijk dat er in het najaar asielzoekers in het azc zullen wonen

Toch staat het oude hotel nog altijd leeg, nu vanwege een ontbrekende omgevingsvergunning. Het Coa heeft volgens Tubbergen tot 28 juni de tijd om de noodzakelijke papieren aan te vragen. Een eerdere aanvraag van Coa bleek niet compleet, het ontbrak aan informatie over brandveiligheid en geluidsoverlast.

Vraagt het Coa de omgevingsvergunning tijdig aan, dan zal het gemeentebestuur na de zomervakantie een beslissing nemen. Vervolgens is het mogelijk om bezwaar te maken tot aan de Raad van State, schrijft de gemeente in een nieuwsbrief aan haar inwoners. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat er in het najaar al asielzoekers in het voormalige hotel zullen wonen, zoals eerder is gezegd. Het Coa wil niks meer zeggen over de planning.

Lees ook:

Hotel in Twentse Albergen moest snel een azc worden, maar staat nog altijd leeg

Toen het kabinet afgelopen zomer een hotel in het Twentse Albergen aanwees voor een azc, was er veel haast. Niemand waagt zich nu nog aan een openingsdatum.

Burenzorg is het motto van Tubbergen, maar bij een azc trekken ze de grens

Waar komt de woede van de Tubbergers vandaan over het nieuwe azc? Komt dat omdat het azc dorpsbewoners wordt opgelegd, of is er meer aan de hand? ‘We hebben helemaal geen hekel aan andere mensen, we zijn het alleen niet gewend.’