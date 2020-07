Twentse verpleeghuizen regelen één opvang voor ouderen met corona

Twentse verpleeghuizen slaan de handen ineen: bewoners met corona worden voortaan overgeplaatst naar één gezamenlijke corona-opvang. Dit om te voorkomen dat verpleeghuizen bij een tweede golf weer op slot zouden moeten. Dat tehuizen samenwerken om coronapatiënten op te vangen is niet nieuw; de schaal waarop Twentse zorginstellingen het aanpakken wel. Ina Kerkdijk, directeur woonzorg bij ZorgAccent: “Wat we in de eerste golf meemaakten, willen we niet nog een keer”.

De corona-opvang is een afdeling in verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn, bestaande uit vijftien bedden. Bewoners van tientallen verpleeghuizen onder koepels als Carintreggeland, Livio, TriviumMeulenbeltZorg en Liberein kunnen hier terecht wanneer zij positief testen op Covid-19. Als de bedden vol zijn, staan andere verpleeghuizen klaar om op te schalen met elk nog 15 à 30 bedden. Welk verpleeghuis moet volgen, wordt in overleg bepaald.

Minder besmettingen, minder bedden nodig

“In het voorjaar waren er zo ontiegelijk veel besmettingen”, zegt directeur Kerkdijk van ZorgAccent, die het opvangende verpleeghuis beheert. In totaal zijn er volgens cijfers van GGD Twente en het RIVM in de regio bijna 1300 besmettingen geweest. Ten minste 136 mensen overleden er aan het virus. Op het hoogtepunt zijn er 150 bedden vrijgemaakt voor besmette bewoners in de Twentse verpleeghuizen. “Nu de besmettingen hier veel lager liggen, zijn al die bedden niet meer nodig. Maar de afdeling in Hellendoorn is altijd op standby gebleven”, zegt Kerkdijk.

De opvang was hiervoor ook een geïsoleerde corona-afdeling en leent zich daar perfect voor, aldus Kerkdijk. De afdeling bestaat uit eenpersoonskamers met elk een klein buitenterras. “De afdeling staat nu toch leeg. Normaal is deze bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen. Maar die zijn naar een ggz-instelling gegaan of krijgen thuis de geschikte behandeling, die wij ze niet kunnen bieden.”

De verpleeghuizen kampten door corona sowieso met meer leegstand. Niet alleen door sterfgevallen van het coronavirus, maar ook omdat er minder bewoners instroomden. “Een kortdurende opname, zoals van iemand die revalideert na een heupoperatie, was er niet meer bij. Die operaties werden tijdelijk niet gedaan in het ziekenhuis”, zegt bestuurder Kerkdijk. De hoop is dat de reguliere zorg nu weer aanzwengelt: “Er zijn mensen die dringend verpleging nodig hebben”.

Dementerenden die over de gang dwalen

Bewoners gaan overigens niet automatisch naar de opvang als zij positief op corona testen, legt bestuurder Jeroen Kleinjan van meewerkende koepel Carintreggeland uit. “Zieke bewoners proberen we in eerste instantie zo veel mogelijk thuis te verzorgen. Dat is voor hen ook het fijnst. Maar sommige bewoners kun je niet uitleggen dat zij op hun kamer moeten blijven.” Dementerenden kunnen bijvoorbeeld over de gang dwalen, zegt Kleinjan, en zo andere bewoners en verzorgers besmetten. “We bekijken het dus per geval, maar mensen die moeilijk in isolatie kunnen blijven, worden overgeplaatst.”

Een belangrijke drijfveer voor de opvang, is dat bewoners familie kunnen blijven ontvangen, zegt Kerkdijk. De omstreden bezoekersstop zorgde bij veel bewoners voor eenzaamheid. “Helemaal dicht willen we niet meer. Als er op een locatie een besmetting is, betekent dit dus niet dat de hele vestiging of zelfs verdieping op slot moet. Het bezoek kan dan gewoon blijven komen.”

Verplegers op de opvang zijn uitgerust met een mondkapje, handschoenen, een schort en spatbril. Is de opvang ook een manier om op beschermende middelen te besparen in de overige verpleeghuizen? Nee, zegt Kerkdijk: “Dat heeft er niks mee te maken. Er is op dit moment voldoende bescherming, ook om bewoners op hun kamer beschermd te kunnen verplegen. Leidend is vooral wat voor bewoners het fijnst en veiligst is, en wat de minste risico’s voor andere bewoners en verplegers geeft.”

