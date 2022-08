Twentse Albergen overdonderd door komst azc. ‘Dit is wel heel wrang’

Op de gevel boven de ingang van landhotel ’t Elshuys hangt een wit bord ‘Albergen zegt nee tegen AZC!’ Op het houten hek rondom de speeltuin van het hotel staan lege flesjes Grolsch. Het zijn de overblijfselen van een protest van ongeveer 150 dorpelingen de avond ervoor. “Mensen waren razendsnel op de been”, zag Bennie Oude Nijhuis. De eigenaresse die het hotel verkocht aan het Coa vertrok in allerijl naar een ander adres.

Oude Nijhuis nam ook even een kijkje bij het protest. Het bedrijf van zijn zoon, die handelt in bouwmaterialen, grenst aan het perceel van het hotel. De familie had ook plannen om het hotel te kopen, dat in de etalage stond voor 1,7 miljoen euro. “Er zit een menselijke kant aan”, wijst Oude Nijhuis op wat nu in Ter Apel gaande is. “We moeten het eerlijk verdelen, maar driehonderd asielzoekers is tien procent van het totaal aantal inwoners in het dorp. En hoe dit gaat is wel heel wrang.”

Driehonderd asielzoekers in hotel

Albergen, een dorp van ruim 3500 inwoners in de Twentse gemeente Tubbergen, voelt zich met de rug tegen de muur gezet door staatssecretaris Eric Van der Burg (asielzaken). Hij gaf de opdracht aan het Coa om een hotel in het buitengebied van Albergen te kopen voor de vestiging van een asielzoekerscentrum. Het gaat om de opvang van 200 asielzoekers in het hotel vanaf september en potentieel honderd plekken elders op het terrein. Hoewel de gemeenteraad zich nog formeel over de vergunning moet buigen, heeft de staatssecretaris al laten weten de vergunningsverlening naar zich toe te trekken en dus te beslissen zonder medewerking van het gemeentebestuur.

Burgemeester Wilmien Haverkamp-Wenker van Tubbergen kreeg pas dinsdag aan het einde van de dag een telefoontje van de staatssecretaris met de mededeling dat zij gepasseerd werden. Dat was kort voordat het nieuws naar buiten kwam. De gemeente kreeg zelfs geen kans om omwonenden te informeren. “We zijn volledig overvallen”, verzucht wethouder Ursula Bekhuis-Groothuis in de raadszaal van het gemeentehuis. “We werken in deze kleine gemeente op basis van vertrouwen, een beetje houtje-touwtje.” De wethouder is boos op het kabinet dat dit erdoor drukt. “Wij willen betrouwbare overheid zijn richting inwoners. Zo ga je niet met mensen om.”

Beeld Reyer Boxem

Coa was teleurgesteld

De staatssecretaris zegt dat er al maanden gesprekken liepen met de gemeente, die volhardend ‘nee’ bleef zeggen. De gemeente komt met een andere lezing. Begin april is er wel een gesprek geweest met het Coa over opvang van minstens 150 asielzoekers in het hotel. “Maar daar hebben wij geen plek voor, de locatie is helemaal niet groot genoeg en de bestemming is horeca. Het Coa was teleurgesteld, maar had begrip.”

De andere kant is dat het Coa en het kabinet al maanden leuren bij gemeenten. Uit eerder onderzoek van RTV Oost bleek dat Tubbergen de afgelopen twaalf jaar geen groepen asielzoekers opnam. “Dat wij niets willen is niet zo”, stelt wethouder Bekhuis-Groothuis. Ze noemt de twintig statushouders die sinds mei in het hotel zitten en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. “Het moet in verhouding staan. We willen graag ons steentje bijdragen met de opvang van extra statushouders.”

Raadslid Noortje Haarman (coalitiepartij Gemeentebelangen/VVD) heeft geen enkel begrip voor de “ondermijning van de lokale democratie”. “We zijn buitenspel gezet. Wat is in hemelsnaam onze rol als raadslid nog?”

‘Regering krijgt alleen maar vijanden’

In de buurt kwam maandagavond de geruchtenmachine op gang. De eigenaresse vertelde aan buren dat het hotel was verkocht, waarna de staatssecretaris in allerijl besloot de kamer de informeren. Omwonenden begrijpen dat er een crisis is, de meesten kijken met afschuw naar wat er in Ter Apel gebeurt. “Maar zijn ze nou helemaal van ‘t rabat?”, roept Alwie Hendriksen tijdens het schilderen. Zijn dochter, die naast het hotel woont, is op vakantie dus past hij op het huis. Volgens Hendriksen gaat het om de manier waarop, samen met het te grote aantal asielzoekers. “Iedereen is welkom, maar op deze manier krijgt de regering alleen maar vijanden.”

Het is nog geen gelopen race, zegt de wethouder van Tubbergen. “Waar we het tegen kunnen houden zullen we het zeker tegenhouden.”