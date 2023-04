Tweede lustrum van de koning een kleurrijk spektakel

Van zijn ene been wipt hij op het andere. Aan Louey Zerourou de eer om de jarige majesteit te verwelkomen in zijn stad, hij is kinderburgemeester van Rotterdam. “De koning lijkt me een aardige man.” Het twaalfjarige jochie frunnikt aan zijn ambtsketting. “Ik denk dat we alleen over voetbal niet kunnen praten. Willem-Alexander is een Ajacied, en je kunt vast raden voor welke club ik ben.” Bij het uitspreken van de naam ‘Feyenoord’ gaat zijn hand naar zijn borst. “Los daarvan heb ik écht zin in deze Koningsdag. De zon schijnt en de sfeer is goed.”

In aanloop naar Koningsdag werd er kou voorspeld. Toch kunnen de handschoenen van volwassen burgemeester Ahmed Aboutaleb gauw uit, het blijkt onnodig de vingers preventief te verhitten voor het staatshoofd. Ook de ontvangst van de koninklijke stoet blijkt warmer dan gevreesd, al duurt het even voordat de Maasstad écht in de feeststemming komt. Zo is het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid, waar de tour begint, niet stampvol te noemen. Losjes hangen mensen over de dranghekken, een andere startscène dan tijdens Koningsdag in Maastricht vorig jaar.

Gejoel stijgt op wanneer Willem-Alexander en zijn gevolg arriveren. Eerst stapt er een handjevol beveiligers uit de zwarte bus, gevolgd door het koninklijk paar, de kroonprinses en Ariane – prinses Alexia laat het feest van haar vader vanwege haar studie aan zich voorbijgaan. Direct wordt de koning op muziek en dans getrakteerd. In het goud gehulde buikdanseressen schudden de heupen los, Surinaamse kotomisi’s tonen hun kunsten, en ook Hindoestaanse dansers proberen Máxima te verleiden tot een swingend pasje. Het koninklijk gezin houdt het bij schouderbewegingen, wél blijkt prins Constantijn een salsaman.

Ook serieuze elementen

Kleurrijk, een internationale havenstad, en multicultureel: zijn inwoners tonen de koning vandaag Rotterdam. Maar de bijna tweeënhalf uur durende rondgang door de stad bevat naast feestelijke elementen ook serieuze. Op zijn wandeltocht naar de watertaxi’s strijkt Willem-Alexander neer om te praten over het Nederlands slavernijverleden, terwijl zijn in het groen gehulde vrouw van gedachten wisselt met gedupeerden van de toeslagenaffaire.

“Affaire?”, vraagt Houria Tourich. “Het is een schandaal.” Speciaal voor vandaag heeft ze een oranje gekleurde hijab om haar hoofd gebonden. “De ontmoeting met de koningin was misschien kort, maar wat mij betreft is geen enkel gesprek over dit onderwerp lang genoeg. En ik voel me door haar gezien. De hulp van het Oranjefonds is eveneens fijn, dat ondersteunt een project voor Rotterdamse slachtoffers.”

‘Republiek’, de antimonarchistische vereniging die had aangekondigd zich te verzetten tegen de duurste Koningsdag in de geschiedenis, staat Willem-Alexander ook kort te woord. Wat hij tegen de actievoerders zegt? “Dat heb ik met al dat lawaai niet kunnen verstaan”, roept een republikein van achter meerdere dranghekken. Hij draagt een zwarte baret, op zijn besnorde lip bungelt een sigaret. “Ik vind het wel dapper dat hij naar ons toe is gekomen.” Ook na het vertrek van de koninklijke familie blijven de antimonarchisten hun borden fier omhoog houden. ‘Willem de laatste’, is daarop onder meer te lezen.

‘Amalia wordt een geweldige koningin’

Varend naar het centrum van de stad, valt de strikte beveiliging van de dag pas op. Zelfs op de kade in de verte zijn extra stevige hekken neergezet, enkel de kruinen van een optredende brassband van kinderen zijn te zien. Amalia zou in het vizier lopen van de georganiseerde misdaad, wat kan wijzen op plannen voor een ontvoering, in criminele ogen een geschikt ruilmiddel om kopstukken uit een verzwaard detentieregime te krijgen. Maar over de extra maatregelen die voor Koningsdag getroffen zijn houden de Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en justitie de kaken op elkaar.

Op Plein 1940 wordt de jarige Job wél onthaald met mensenmassa’s, Amalia komt handen te kort. “Sorry”, roept ze tientallen keren uit, “Ik moet nu écht door!” De afstand van de koninklijke tocht is aanzienlijk langer dan in Maastricht, in het zuiden waren de straten smaller en pleinen nauwer. Toch zou het Daniël Sikkens niet verbazen als Rotterdammers minder uitgelaten zijn over de koninklijke stoet dan Maastrichtenaren. “Wij zijn nuchter van aard, laten ons niet gauw imponeren.” Zelf pocht hij inderdaad ook niet met het lintje dat hij woensdag kreeg. Wel benadrukt hij dat hij een monarchist is. “Ik hoop dat Nederland nog lang mag genieten van het Huis van Oranje”.

Hij heeft Willem-Alexander de hand mogen schudden, en ook de ontmoeting met de kroonprinses maakt hem hoopvol. “Voor me stond een zelfverzekerde vrouw met een enorme uitstraling. Ik weet zeker dat ze een geweldige koningin zal worden.”

