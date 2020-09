Tweede Kamer wil een betere coronawet, demonstranten willen ervan af

“De politie demonstreert goed met ons mee, vind je niet?”, met een kopje koffie in de hand kijkt Carly de Ceuninck van Capelle vanaf de iets hoger gelegen poffertjeskraam op het malieveld uit op het groepje demonstranten dat zich daar heeft verzameld. Een stuk of honderdvijftig mensen zijn naar Den Haag afgereisd. Het is niet de opkomst waar de demonstranten op hoopten. En kennelijk ook niet de opkomst waar de politie op rekende. “Ze zijn zo’n beetje met meer dan wij”, verzucht De Ceuninck van Capelle.

De betogers zijn naar Den Haag gekomen om te protesteren tegen de beperkende maatregelen en de nieuwe coronawet, waarover deze vrijdagochtend een hoorzitting wordt gehouden in de Tweede Kamer. De mensen op het malieveld vinden dat met die nieuwe wet veel te veel macht bij de regering komt te liggen. ‘Spoedwet=dictatuur” zo luidt de samenvatting op enkele spandoeken en bordjes. “Het parlement zet zichzelf met deze wet volledig buiten spel”, vindt de Ceuninck van Capelle. “Daar zijn ze toch niet voor gekozen?”

De huidige situatie, daar wil eigenlijk iedereen van af

Ook in de Tweede Kamer is ondertussen de rol van het parlement in de nieuwe coronawet het onderwerp van gesprek. Terwijl de politie kleine groepjes demonstranten van het Binnenhof richting het Malieveld stuurt, spreekt de commissie Justitie en Veiligheid er met experts over de zwakke punten in het wetsvoorstel. Hoewel in de Troelstrazaal niets te merken is van het protest buiten, is het duidelijk dat ook de Kamerleden weten hoe gevoelig het onderwerp bij een deel van de samenleving ligt. Het huidige wetsvoorstel verplicht de minister van volksgezondheid enkel om de maatregelen die hij wil nemen één week voor ze van kracht worden naar het parlement te sturen. Als hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans ervoor pleit om Kamerleden ook het recht te geven ermee in te stemmen, vraagt SGP-leider Kees van der Staaij: “Is dat voldoende om die bordjes buiten te doen veranderen in: ‘spoedwet=meer democratie’?”

Toch zijn de Kamerleden binnen niet van plan de wet naar de prullenbak te verwijzen, zoals veel demonstranten op het Malieveld graag zouden zien. Met de experts gaan de Kamerleden vooral in gesprek over hoe de wet kan worden verbeterd. Want de huidige situatie, daar wil eigenlijk iedereen van af. Nu worden virusmaatregelen vastgelegd in noodverordeningen, uitgevaardigd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, maar daar kan de Tweede Kamer pas achteraf – als de maatregelen al gelden – over meepraten. Een coronawet waarin gezocht wordt naar een betere balans tussen de wens van het kabinet om snel te kunnen handelen en de benodigde democratische controle, vindt dus ook de Kamer een goed idee.

De vraag is of een grotere rol voor het parlement de demonstranten echt gerust zal stellen. Want hoewel de coronawet voor velen de aanleiding was om in de trein of auto te stappen, gaat de onvrede veel verder. De T-shirts met daarop de leus: ‘Vrijheid, nooit meer lockdown’ wijzen erop dat sommigen de afstandsregels en andere beperkingen nooit zullen accepteren, ook niet als de Tweede Kamer de kans heeft gekregen ermee in te stemmen. Olvere Jorritsma, is een van die mensen die het liefst zou zijn dat de coronaregels veel soepeler worden. Niet zozeer voor zichzelf, maar voor haar verstandelijk beperkte zus die in Friesland in een woongroep woont en al maanden niet naar haar dagbesteding kan. Jorritsma ziet hoe ongelukkig en eenzaam haar zus daarvan wordt. “Maar hebben we mensen zoals mijn zus gevraagd wat zíj er eigenlijk van vinden?”, vraagt ze. “Zij kan niet stemmen, daarom sta ik hier.”

