Tweede Kamer: Kabinet moet alle schulden van toeslagenouders overnemen

De Tweede Kamer eist dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire financieel volledig uit de brand worden geholpen. Dat betekent dat het kabinet desnoods ook de schulden die de ouders bij private bedrijven hebben, over moet nemen.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (financiën) zegde een maand geleden toe dat alle gedupeerden in ieder geval 30.000 euro aan compensatie krijgen voor het onrecht dat hun is aangedaan. De slachtoffers waarschuwden dat zij door toedoen van de Belastingdienst allerlei schuldeisers hebben, die in de rij staan om dat compensatiegeld te incasseren. Ouders zouden daardoor niets hebben aan die beloofde 30.000 euro.

Het kabinet zag in dat dit onwenselijk is. Van Huffelen maakte vorige week bekend dat de schulden die de ouders bij overheidsinstanties hebben, worden kwijtgescholden. Maar het kabinet kan niet afdwingen dat ook private schuldeisers, zoals woningcorporaties, banken en verzekeraars, hun claims laten vallen. Daarom vindt een meerderheid van de Kamer dat de overheid die schulden moet overnemen zodat de ouders ‘met een schone lei verder kunnen met hun leven’, zoals Van Huffelen het eerder verwoordde.

De Kamer riep het kabinet dinsdag ook op een staatscommissie in te stellen die het ‘functioneren van de rechtsstaat analyseert’. Dat is nodig, vindt met name het CDA, omdat de parlementaire ondervragingscommissie-Van Dam constateerde dat in de toeslagenaffaire de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Ouders hadden in hun verweer tegen de Belastingdienst geen schijn van kans, ook niet bij de rechterlijke macht.

Parlementaire enquête

Opvallend is dat de Kamer eveneens instemt met het voorstel van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt om de Venetië-Commissie onderzoek te laten doen naar de rechtsbescherming van burgers in Nederland. Deze commissie is onderdeel van de Raad van Europa en richt zijn pijlen meestal op landen als Polen en Hongarije, waar de overheid het niet zo nauw neemt met de rechten van burgers.

De Tweede Kamer worstelt nog met het voorstel van de SP om een volwaardige parlementaire enquête naar het toeslagenschandaal te houden. Dat onderzoek zou ook moeten gaan over de wijze waarop andere overheidsinstanties, zoals UWV, de afgelopen jaren met burgers zijn omgesprongen. Kamerlid Renske Leijten zou dit plan dinsdagmiddag in stemming brengen, maar besloot de motie uiteindelijk aan te houden.

Het leek erop dat een nipte meerderheid de motie zou steunen, maar dat is een wankele basis voor het houden van zo'n grote parlementaire enquête. Leijten probeert de komende tijd de twijfelende partijen VVD, CDA en PVV te overtuigen. Wat meespeelt is dat de Kamer later dit jaar al een enquête houdt naar de gaswinning in Groningen. Dit mag niet worden verstoord door een nieuw onderzoek naar de Belastingdienst, vindt de Kamer.

