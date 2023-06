Twee zeer ervaren strafpleiters helpen Michael Ruperti bij verdediging Ridouan T.

Ridouan T. heeft drie opvolgers voor zijn advocaat Inez Weski in het Marengo-proces. Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti na berichtgeving van Het Parool. Het gaat, naast Ruperti, om Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen. Weski moest stoppen met de verdediging omdat ze zelf door het OM verdacht wordt van deelname aan een criminele organisatie.

Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen zijn allebei oudgedienden in de advocatuur. Van der Biezen is advocaat sinds 1988, en begon zijn carrière bij de bekende Utrechtse strafpleiter Piet Doedens. Hij heeft nu kantoren in Den Bosch en Amsterdam.

Hij trad onder andere op in de zaak rond het gevecht tussen hooligans van Ajax en Feyenoord, waarbij Carlo Picornie om het leven kwam (1997). Van der Biezen is gespecialiseerd in fraudezaken, levensdelicten en drugszaken, en mag dankzij een internationale bevoegdheid ook optreden voor het Internationale Strafhof in Den Haag. In 2009 werd hij een tijd beveiligd vanwege bedreigingen aan zijn adres.

Van Berge Henegouwen: advocaat in grote liquidatiezaken

Ook Van Berge Henegouwen (advocaat sinds 1992) werkte vroeg in zijn carrière bij een gerenommeerde leermeester: Theo Hiddema in Maastricht. Hij was advocaat in grote liquidatiezaken, waaronder die tegen de Bende van Venlo, tegen leden van motorclub Caloh Wagoh en Passage (het proces tegen onder andere Dino Soerel).

Ook was hij betrokken bij het voorbereiden van de verdediging van de Bosnische Serviër Radovan Karadzic bij het Joegoslavië-Tribunaal.

Dat Ruperti de verdediging van Ridouan T. op zich zou nemen, was al bekend. Ruperti stelde dit team samen. Hij is sinds 2007 advocaat, en vooral bekend van zijn werk in het militair strafrecht. Hij stond Dutchbat-veteranen bij, maar ook de nabestaanden van de twee Nederlandse militairen die sneuvelden bij het mortierongeluk in Mali, en antivaccinatie-activist Willem Engel.

Weski wordt er door het OM van verdacht informatie van T. vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld te hebben gedeeld. Na een voorarrest van ongeveer anderhalve maand, is ze nu weer op vrije voeten.

Uitspraak staat gepland voor oktober

De omvangrijke strafzaak Marengo verkeert in de slotfase, ruim vijf jaar na de start. T. wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe, er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist.

De uitspraak in het liquidatieproces staat gepland voor 20 oktober. De rechtbank heeft recentelijk laten weten dat die planning nog altijd overeind staat, maar diverse advocaten – onder wie Ruperti – hebben daar hun twijfel over uitgesproken.

Lees ook:

Wie is Michael Ruperti, de nieuwe advocaat van Ridouan T.?

Ridouan T. heeft in Michael Ruperti een nieuwe advocaat gevonden. De advocaat en veteraan, die bekend staat om zijn militaire specialisme, stond eerder activist Willem Engel bij en was opponent van Thierry Baudet. Lees hier een profiel van hem.

Is de botsing tussen het OM en de advocatuur echt zo hard? ‘Al het geweld rond Marengo zet hun relatie waanzinnig onder druk’

In het Marengo-proces vliegen harde verwijten over en weer tussen justitie en de advocaten. Een bedreiging voor de rechtsstaat of een strategisch spel?