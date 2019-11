Twee vrouwelijke Syriëgangers terug in Nederland

Minister Grapperhaus (justitie) en zijn collega Blok (BuZa) hebben hierover dinsdagavond de Tweede Kamer per brief geïnformeerd. De ene vrouw is 25 jaar en heeft twee kinderen van 3 en 4 jaar. Zij meldde zich eind oktober in Ankara bij de Nederlandse diplomatieke post, met het verzoek terug te mogen keren naar Nederland. Kort ervoor was zij tot ongewenst vreemdeling verklaard vanwege haar verblijf in het door IS gedomineerde gebied in Syrië en Irak.

Turkije staat op het standpunt dat Europese landen verantwoordelijk zijn voor ‘hun’ Syriëgangers, paspoort of niet. Enkele andere landen zoals Rusland namen ook al Syriëgangers terug. Nederland heeft er alles aan gedaan om Turkije af te houden van de uitzetting, laat Grapperhaus weten. “Het kabinet beschouwt dit als ongewenst”, zo schrijft Grapperhaus ”en betreurt het dat Turkije ondanks alle inspanningen alsnog uit eigen beweging tot uitzetting is overgegaan.”

Deelname aan een terroristische organisatie

De vrouw is vastgezet en zal worden vervolgd voor deelname aan een terroristische organisatie. Ze heeft geen verblijfsrecht in Nederland, daarom wil het kabinet haar na vervolging en berechting uitzetten naar Marokko, het land waar ze nog wel een paspoort van heeft. Haar twee jonge kinderen zijn overgedragen aan de Kinderbescherming.

De andere vrouw (23 jaar) die vanavond landde op Schiphol, verbleef al langer in Turkse vreemdelingendetentie. Ze wordt ook vervolgd en berecht. In Turkse gevangenissen verblijven nog honderden Europese Syriëgangers, niet bekend is hoeveel Nederlanders daarbij zitten. De meeste Nederlandse Syriëgangers die bij de autoriteiten in beeld zijn, zitten vast in Noord-Syrië.

De kwestie rond de terugkeer van Nederlandse Syriëgangers zorgt binnen de coalitie voor grote spanningen. Het kabinet is nog steeds van mening dat de Syriëgangers het beste in Irak kunnen worden berecht, al voelt dat land daar helemaal niets voor. D66 wil berechting in Nederland, juist omdat personen anders ‘onder de radar’ kunnen terugkeren.

Een andere IS- vrouw die zich onlangs in Ankara bij de diplomatieke post meldde, komt binnenkort ook naar Nederland. Zij heeft wel nog een Nederlands paspoort en krijgt op dit moment consulaire bijstand, aldus Grapperhaus.

Bovengenoemde drie vrouwen maken geen deel uit van de groep IS-vrouwen die onlangs een kort geding wonnen van de staat. Nederland moet zich van de rechter inspannen hen uit Noord-Syrië te halen, waar ze verblijven in door Koerdische troepen bewaakte gevangenkampen. De staat is in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Nederland zet zich schrap voor terugkeer IS’ers na Turks dreigement

Turkije heeft het debat over het lot van Nederlandse IS-gevangenen op scherp gezet. Vanaf maandag begint Turkije met het terugsturen van buitenlandse IS-strijders en hun familieleden, kondigde de Turkse minister van binnenlandse zaken Soylu aan. “Turkije is geen hotel”

Rechter: Nederland moet kinderen IS-vrouwen terughalen

De staat moet er alles aan doen om de kinderen van IS-vrouwen uit kampen in Noord-Syrië terug te halen naar Nederland. Voor de IS-vrouwen zelf geldt daartoe geen verplichting.

Ze zijn niet alleen broedmachines van het kalifaat

Wie zijn de vrouwen die terugkeerden uit het kalifaat? Ze moesten kinderen baren om voor nieuwe aanwas te zorgen. Dat vooral. Maar daarmee zijn ze niet onschuldig, er zijn ook talloze verhalen over wandaden.