Twee Syriëgangers melden zich in Ankara, één is net geen Nederlandse meer

De vrouwen zijn enkele weken geleden ontsnapt zijn uit kamp Al-Hol, waar Koerdische troepen IS-strijders en hun families gevangen houden. Dat was nog voor de Turkse invasie in Noord-Syrië. De vrouwen hebben drie jonge kinderen bij zich, van drie en vier jaar. Dat melden de ministers Blok (buitenlandse zaken) en Grapperhaus (justitie) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Opvallend is dat de ministers in de brief schrijven dat van één van de vrouwen, Fatima H., afkomstig uit Tilburg, het Nederlanderschap is ingetrokken. H. is ongewenst verklaard, een beslissing die dinsdag werd genomen, dus vlak voordat de vrouw consulaire bijstand vroeg op grond van haar Nederlanderschap. Beide vrouwen hebben ook de Marokkaanse nationaliteit. Voor de andere vrouw is intrekking van het Nederlanderschap niet aan de orde, schrijven de ministers.

Nederland heeft tot nu toe, ondanks internationale druk, geweigerd Syriëgangers terug te halen uit Syrië. Het officiële standpunt van de regering luidt dat pas hulp bij repatriëring wordt geboden als mensen zich zelf melden bij een ambassade of consulaat. Nederland heeft die niet in Syrië.

Daarnaast is de politiek is verdeeld over de vraag of Nederland IS-kinderen moet terughalen. Jeugdzorg deed donderdag een verzoek aan het kabinet om twee kinderen op te halen uit Syrië, zo berichtte RTL Nieuws. Jeugdzorg heeft over deze kinderen tijdelijke voogdij van de rechter gekregen. Het gaat om een baby en een peuter, met een Nederlandse vader wiens, lot onbekend is. Hun moeder is overleden, de kinderen zouden ondervoed zijn. Slechts één keer eerder maakte het kabinet een uitzondering: deze zomer kwamen twee IS-weeskinderen terug uit Syrië met behulp van Franse autoriteiten.

Toeval of niet?

Tegen de twee vrouwen die zich in Ankara bij de ambassade meldden, loopt een strafzaak wegens terroristische misdrijven, net als tegen alle bij de staat bekende Syriëgangers. André Seebregts is advocaat van de tweede vrouw, wier naam hij niet bekend wil maken. Zij heeft één kind. Volgens hem hield de vrouw het wegens de beroerde omstandigheden niet langer vol in kamp al-Hol. De advocaat wist van haar vlucht naar Ankara, en zegt dat ze daar nog maar net waren gearriveerd. “Het lijkt erop dat ze dat wisten”, zegt hij over de timing van de ontneming van het Nederlanderschap. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken houdt vol dat dit wel toeval was. Justitie doet geen mededelingen over de zaak.

De vrouwen zitten nu in een Turkse gevangenis. Seebregts denkt dat Turkije hen zal uitleveren. Vrijdag voert de advocaat een kort geding tegen de overheid, namens 23 vrouwelijke Syriëgangers en hun 56 kinderen die willen dat Nederland hen terughaalt. De vrouwen in Ankara horen niet tot deze groep.

Er zitten nog 15 Nederlandse mannen, 35 vrouwen en 90 kinderen met een Nederlandse link vast in kampen in Syrië.

Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma onderstreept deze gebeurtenis de noodzaak voor een structurele oplossing. “Het kabinet moet zeker stellen dat deze misdadigers hun berechting niet ontlopen en dat ze niet onder de radar naar Nederland komen.” D66 is als enige coalitiepartij vóór berechting in Nederland.

