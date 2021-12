Twee op de drie kinderen heeft mogelijk al corona gehad, blijkt uit nieuw onderzoek

Een meerderheid van de kinderen onder de twaalf jaar is de afgelopen twintig maanden waarschijnlijk besmet geweest met het coronavirus. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UMC Utrecht in samenwerking met onder meer het RIVM. Voor het onderzoek werden 307 huishoudens met in totaal 1209 mensen wekenlang gevolgd. Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning leidde het onderzoek en ze duidt de conclusies.

Wat is het belangrijkste inzicht dat uit uw onderzoek naar voren komt?

“We hebben vorig jaar veel corona gehad onder kinderen zonder dat we dat hebben geconstateerd, omdat het virus bij kinderen meestal niet te onderscheiden is van een willekeurige verkoudheid. Wetende dat de deltavariant van het virus besmettelijker is dan de varianten die tijdens ons onderzoek dominant waren en we nu al even kampen met een vierde golf, schatten we dat mogelijk al twee op de drie kinderen hier al corona heeft gehad. Dat is meer dan eerder aangenomen.”

Als al zoveel kinderen covid hebben gehad, heeft het dan zin om scholen al een week voor de kerstvakantie te sluiten zoals het kabinet dinsdag mogelijk gaat besluiten?

“In principe vind ik dat het verstandig is om het sluiten van scholen pas als laatste redmiddel te gebruiken. Aan de andere kant: waar hebben we het over? Het gaat over 4 lesdagen, 24 december zijn kinderen meestal vrij. Het is een kleine ingreep waarmee je wat infectiedruk kan wegnemen. Maar hoeveel het echt oplevert, weten we dan weer niet. Het zekere voor het onzekere te nemen vanwege de nieuwe omikronvariant, daar kan ik wel inkomen. Maar ik zou zeggen: laten we niet een enorm verhit debat voeren over die vier dagen.”

Uit uw studie blijkt dat de meeste kinderen milde klachten hadden en covid niet werd opgemerkt. Weten we of die immuniteit hebben opgebouwd?

“Die vraag kunnen we nog niet goed beantwoorden. Ik denk zelf dat een kind na het doormaken van een hele milde infectie niet altijd beschermd is tegen re-infectie. Maar is een kind beschermd tegen ernstige ziekte? Dat denk ik wel. Wat we bijvoorbeeld zien is dat het ziektebeeld MIS-C [een zeldzame ontstekingsreactie bij kinderen, red.] voor zover bekend nog niet is voorgekomen bij een kind dat een re-infectie doormaakt, of na vaccinatie.”

Heeft een vaccin wel nut voor kinderen die al covid hebben gehad?

“Als ik de Gezondheidsraad was, had ik in de beschouwing van het advies onderscheid gemaakt tussen kinderen die het virus al hebben doorgemaakt en zij die dat niet hebben. Ik zou geen stellig advies geven tussen wel of niet doen, maar ik denk wel dat de gezondheidswinst uit vaccinatie voor kinderen na een infectie waarschijnlijk beperkter is. Het advies is heel genuanceerd, deze nuance had er ook in gepast.”

U kiest uw woorden zorgvuldig. Een groep mensen is kritisch op het beleid en op kinderartsen zoals u omdat de verspreiding van het virus onder kinderen of op scholen niet echt wordt belemmerd. Hoe kijkt u naar die kritiek?

“Ik denk altijd: waarom hoor je deze mensen nooit over de griep als ze zo kritisch zijn? Na twintig maanden ontstaat wereldwijd het beeld dat een covidinfectie bij vrijwel ieder kind mild verloopt en heel soms wordt iemand erg ziek. Dat is iets wat we kennen van veel andere luchtweginfecties waarover nooit iemand zich heel druk heeft gemaakt of waarvan iemand vond dat tegen die infecties hard moest worden ingegrepen. We moeten de afwegingen over corona langs dezelfde meetlat leggen als andere virusinfecties bij kinderen, dat gebeurt nu soms niet.”

