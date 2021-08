Twee mannen gearresteerd voor de brandbomaanval op het huis van journalist Willem Groeneveld

Het motief voor de brandaanval op het huis van Groningse journalist Willem Groeneveld blijft vooralsnog onbekend. Wel hebben Groningse agenten in de nacht van donderdag op vrijdag twee verdachten aangehouden. Zij zouden de mannen zijn geweest die het huis van journalist Willem Groeneveld met molotovcocktails hebben bekogeld. Het duo, 31 en 32 jaar oud, wordt beticht van brandstichting en poging tot moord op de verslaggever van het Groningse stadsblog Sikkom.

Groeneveld en zijn vriendin hoorden in de nacht van woensdag op donderdag plots glasgerinkel bij de voordeur. Ze ontdekten dat er brandbommen door de ruit naar binnen waren gegooid, waarna er brand in hun Groningse portiekwoning was ontstaan. Het koppel kon het vuur bijtijds blussen. Later vonden agenten ook buiten het huis brandbare voorwerpen.

Zijn huis werd eerder bekogeld met stenen

Donderdag deelde de politie direct een signalement en een video van de verdachten. Op de beelden, gemaakt door beveiligingscamera’s rond Groenevelds woning, is het gezicht van een van de twee vastgelegde figuren duidelijk te zien. Met hulp van de tips die binnenkwamen hebben agenten uiteindelijk twee verdachten kunnen aanhouden.

De toedracht van het misdrijf heeft de politie nog niet kunnen achterhalen. Wel is bekend dat Groeneveld vaker te maken heeft gehad met intimidaties, waarschijnlijk vanwege zijn journalistieke werk. Zo werd zijn huis eerder bekogeld met stenen nadat hij een reeks kritische artikelen schreef over Groningse verhuurders die studenten zouden duperen.

Ook deden de journalist en NDC mediagroep, de uitgever waar nieuwssite Sikkom onder valt, in juni aangifte tegen een vastgoedbedrijf. Medewerkers van de firma dumpten talloze fietsen voor het huis van Groeneveld, nadat de journalist had geschreven hoe het bedrijf tweewielers verwijderde bij een studentenflat. Groenevelds adres en telefoonnummer verschenen plots op Facebook en de journalist werd onverwachts bezocht door de dochter van de eigenaar. Met een accordeonist kwam zij Groeneveld ‘feliciteren’ met zijn verjaardag.

De media zijn er ook om mensen een stem te geven

In een interview met journalistensite Villamedia zei de verslaggever eerder deze maand dat de intimidaties hem langzaam onder de huid gaan zitten. Zo kijkt hij vaker over zijn schouder en mijdt hij bepaalde kroegen. Ook heeft Groeneveld al enige tijd nauw contact met een aangewezen agent. “Er wordt vaker in de straat gesurveilleerd en als ik vanuit huis met 112 bel kan de politie in de meldkamer meteen zien wat de voorgeschiedenis is.”

Hij gaf aan zijn berichtgeving niet te willen aanpassen. Voor Sikkom doet Groeneveld met name onderzoek naar huisjesmelkers. “Daar maak ik mij kwaad over en daar hebben we dan ook wel een beetje een activistische journalistieke rol in. De media zijn er ook om mensen een stem te geven.”

Groeneveld is niet de enige verslaggever die met vijandigheden worstelt. Eerder dit jaar bleek uit een enquête onder bijna 700 journalisten dat de pers in toenemende mate met fysieke en verbale agressie te maken heeft. In het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van PersVeilig, een project van journalistenorganisaties en justitie, gaven acht op de tien journalisten aan dat ze te maken hadden gehad met agressie of bedreiging in het afgelopen jaar. Vier jaar geleden ging dat nog om zes op de tien.

Lees ook:

Om nepnieuws en geweld tegen journalisten tegen te gaan, moet de journalistiek anders. Maar hoe?

Journalisten liggen steeds meer onder vuur. Ze zijn doelwit van agressie en stuiten vaker op wantrouwen. Moeten ze hun werk anders gaan doen?