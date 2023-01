Twee jaar na de nieuwe donorwet is er een recordaantal orgaandonaties

Het aantal orgaandonaties van overleden mensen was nog nooit zo groot als vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). In totaal werden 860 patiënten geholpen met organen van 285 overleden donoren. Of de toename te maken heeft met de nieuwe donorwet, is nog niet duidelijk. Het ministerie van volksgezondheid start eind dit jaar met een evaluatie van die wet.

Vanaf september 2020 kreeg iedere volwassen Nederlander die nog geen keuze had vastgelegd een brief, met de oproep om alsnog een keuze te maken. Naast ‘ja’ en ‘nee’, is het mogelijk de keuze over te laten aan nabestaanden. Wie niets doorgeeft, wordt in het register opgenomen als iemand met ‘geen bezwaar’ tegen donatie.

Inmiddels hebben ruim 10 miljoen Nederlanders zelf een keuze gemaakt en geregistreerd, terwijl dat er in 2016 maar 6 miljoen waren. Bijna 5 miljoen mensen willen donor zijn, ruim 4 miljoen niet. 1,5 miljoen laten iemand anders beslissen. Daarnaast is er dus de nieuwe groep ‘geen bezwaar’, met nog eens 3 miljoen potentiële donoren.

Daling tijdens corona

In 2020 waren er vanwege corona juist minder transplantaties. In 2021 herstelde het aantal zich weer. In 2022 zijn in totaal 1402 orgaantransplantaties uitgevoerd, zowel vanuit overleden als vanuit levende donoren. Het aantal transplantaties met organen van levende donoren (nier- en levertransplantaties) was 542.

Door het hoge aantal transplantaties waren er kortere wachtlijsten voor een aantal organen. Zo daalde de wachtlijst voor een nieuwe lever met bijna de helft. Bij longtransplantaties was dat een kwart, voor de alvleesklier met meer dan een derde, en voor het hart met bijna een tiende.

De wachtlijst voor een nieuwe nier is wel met 5 procent gestegen, vooral omdat er veel nieuwe patiënten bij kwamen. Nierpatiënten vormen ook de grootste groep wachtenden. In totaal staan in Nederland 1247 mensen op de wachtlijst voor een orgaan, ten opzichte van 1297 mensen vorig jaar.

Het aantal donoren van weefsel (zoals huid en hoornvlies) was vorig jaar iets lager dan in 2021. Wel was het aantal transplantaties voor sommige weefsels hoger. Dat kan omdat weefsels voor langere tijd kunnen worden opgeslagen.

Lees ook:

Orgaandonatie na euthanasie vanuit huis is vaak niet mogelijk, een huisarts en een intensivist bedachten een oplossing

Bij mensen die in hun eigen huis overlijden na euthanasie, is orgaandonatie vaak niet mogelijk. Een huisarts en een intensivist van het Isala Ziekenhuis in Zwolle hebben daar iets op bedacht.