Twee doden bij schietpartij Alblasserdam, verdachte werd al gezocht voor misdrijf

De schietpartij gebeurde vrijdag even voor 11.00 uur 's ochtends op de zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel. Twee mensen zijn omgekomen, twee raakten zwaargewond. Een derde persoon raakte lichtgewond.

Kort na de schietpartij kon de verdachte worden aangehouden in een parkje in de buurt. Hij was op dat moment gewapend. Het gaat om een 38-jarige man uit Oud-Alblas, een plaatsje naast Alblasserdam. Hij is een oud cliënt van de boerderij. “We zijn heel blij dat we hem zo snel mogelijk konden stoppen en dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen”, aldus een politiewoordvoerder.

Aanleiding nog onduidelijk

Wat de aanleiding was voor de schietpartij wordt onderzocht. Wel is duidelijk dat de verdachte sinds donderdagavond gezocht werd voor een ander misdrijf op woensdag in Vlissingen, waarbij een winkeleigenaar gedood werd. Details geeft het OM niet, maar hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar maakte duidelijk dat het OM aanleiding ziet om de verdachte in beide zaken voor te geleiden aan de rechter.

De verdachte heeft geen strafblad, wel stond hij bij de politie bekend als ‘overlastgevend persoon’, liet de hoofdofficier van justitie weten. Hij heeft eerder als cliënt op deze zorgboerderij verbleven. Politie en justitie willen geen nadere mededelingen doen zolang het onderzoek loopt.

Impact op de getuigen

De politie is druk bezig met het horen van de verdachte en de vele getuigen. Er waren meerdere mensen aanwezig in de zorgboerderij toen het incident gebeurde, onduidelijk is hoeveel precies. “We snappen dat dit een enorme impact heeft op mensen die hier waren.” Familieleden van de slachtoffers en direct betrokkenen worden opgevangen in het cultureel centrum Landvast, een locatie in de buurt.

Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam bezocht de boerderij vanmiddag en luisterde naar de verhalen van de aanwezigen. “De angst en verdriet die zij hebben gevoeld, het is heftig voor hen geweest”, zei hij op een persconferentie in de vroege avond. Hij riep de inwoners van het dorp op om hen te steunen en ‘om hen heen te gaan staan’.

Wachten in onzekerheid

Familieleden van de aanwezigen op de zorgboerderij kwamen direct naar de boerderij toen ze hoorden dat er een schietpartij was, vertelt de politiewoordvoerder. Ze hebben daar een tijd in onwetendheid staan wachten, omdat iedereen die tijdens de schietpartij aanwezig was op het terrein, werd opgehouden door de politie om gehoord te worden. Daarna kregen de familieleden ter plekke te horen hoe hun geliefden eraan toe waren.

Ook voor mensen die niet direct betrokken zijn en toch heel graag met elkaar hier over willen praten is een locatie geregeld, in de Ichtuskerk in Alblasserdam. “Er wordt ook gekeken welke zorg en begeleiding deze mensen na vandaag nodig hebben”, aldus de politie.

