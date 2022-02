Twee derde jonge vrouwen wordt lastiggevallen op straat

Ongewenst nafluiten of nasissen komt het vaakst voor en wordt als minst bedreigend ervaren. De meeste vrouwen tussen de 12 en 25 jaar vinden het ongemakkelijk, een deel wordt boos en op zo’n 20 procent maakt het helemaal geen indruk. Daartegenover staat dat een derde zich er onveilig door voelt.

Bij achternagezeten worden liggen die percentages heel anders. 85 procent voelt zich er onveilig door. Een kwart van de jonge vrouwen maakte het mee.

Het is de eerste keer dat het CBS straatintimidatie onderzocht. Via een enquête werden tussen februari en april 2021 ruim 8000 jongeren gevraagd naar hun ervaringen met straatintimidatie in de 12 maanden daarvoor. Eerder werd vergelijkbaar onderzoek alleen op gemeenteniveau gedaan, zoals in 2020 in Amsterdam. Toen gaf driekwart van de vrouwen in de hoofdstad aan wel eens nagefloten te worden of seksuele opmerkingen naar hun hoofd geslingerd te krijgen.

Aan het CBS-onderzoek deden ook jonge mannen mee. Eén op de drie mannen zegt met straatintimidatie te maken hebben gehad. Tieners vaker dan jongvolwassenen.

Mannen gaan anders om met intimiderend gedrag op straat dan vrouwen. Ze zeggen het te negeren, erom te lachen, een afwijzend gebaar te maken of de daders erop aan te spreken. De meeste vrouwen zeggen het intimiderende gedrag eveneens te negeren, maar een deel neemt ook wel eens maatregelen. Ze gaan bijvoorbeeld iemand bellen als ze worden lastig gevallen of pakken iets waarmee ze zichzelf kunnen verdedigen, zoals sleutels, deodorant of pepperspray.

