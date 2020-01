Twee Britten besmet met wuhanvirus, Nederlanders twee weken in quarantaine

De twee patiënten zijn lid van dezelfde familie. Ze krijgen specialistische medische hulp. Het is niet bekendgemaakt of deze mensen onlangs in China zijn geweest. Er worden tests uitgevoerd om te kijken of er meer mensen zijn besmet met het longvirus. Vrijdag komen 83 Britten terug uit Wuhan, waar het virus uitbrak. In het vliegtuig zitten ook negentien Spanjaarden, een Pool, een Chinees, vier Denen en een Noor.

Het aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus is dat van de uitbraak van het SARS-virus in 2002/2003 voorbijgeschoten. Dat blijkt uit cijfers van de gezondheidscommissie in China. Dat meldde vrijdag dat er 9692 mensen met het nieuwe coronavirus besmet zijn, terwijl er 213 patiënten zijn overleden. De SARS-epidemie trof destijds 8096 mensen en doodde 774 mensen. Het nieuwe coronavirus is verwant aan SARS.

Duitsland stuurt vrijdag een toestel van de luchtmacht naar het Chinese Wuhan om daar Duitsers op te halen die weg willen vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De Chinese autoriteiten hebben daar toestemming voor gegeven. Volgens Duitse media vliegt het toestel vanaf een vliegveld bij Keulen naar Wuhan om zaterdag in Duitsland terug te keren op de luchthaven van Frankfurt.

Het Duitse vliegtuig zal 130 mensen in Wuhan ophalen. Het gaat om negentig Duitsers en veertig mensen met een andere nationaliteit. De Duitse minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken vertelde vrijdag dat van diverse landen een verzoek was binnengekomen om mensen mee te nemen. Hij zei er niet bij om welke landen het ging. Het vliegtuig zit volgens hem vol.

De repatrianten worden na aankomst in Duitsland twee weken in quarantaine gehouden. Het toestel zal op verzoek van de Chinese autoriteiten 10.000 beschermende pakken meenemen voor hulpverleners in China.

Internationale noodsituatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft donderdag de uitbraak van het nieuwe coronavirus bestempeld als een internationale noodsituatie. Het virus krijgt van de VN-organisatie de ‘PHEIC-status’. Dat is de Engelse afkorting van Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO zegt dat het aantal ziektegevallen buiten China tot dusver relatief beperkt is gebleven. Het gaat om 98 besmettingen in 18 landen buiten China, waar het virus het leven heeft gekost aan zeker 213 mensen, zo maakte de Chinese Gezondheidscommissie vrijdagochtend bekend. In het land zijn nu 9692 mensen besmet met het virus.

De WHO-chef prees het optreden van de Chinese autoriteiten. Toch is besloten tot het uitroepen van een internationale noodsituatie. “We weten niet wat voor schade dit virus zou kunnen aanrichten in een land met een zwakker gezondheidsstelsel”, legde hij uit op een persconferentie. “We moeten nu handelen om landen te helpen met de voorbereidingen voor die mogelijkheid.”

Het is de zesde keer dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Een comité van de WHO bepaalt wanneer de gezondheidsrisico’s erg uitzonderlijk zijn en niet aan één bepaald land gebonden.

Het comité is opgezet na de uitbraak van het SARS-virus in de jaren 2002 en 2003 die veel onrust veroorzaakte. De eerste ‘PHEIC’ werd in 2009 uitgeroepen vanwege de varkensgriep of Mexicaanse griep. De voorlaatste keer was afgelopen jaar vanwege ebola in Kivu in het noordoosten van Congo.

Veertien dagen in quarantaine

Nederlanders die worden teruggehaald uit de Chinese stad Wuhan moeten bij terugkomst veertien dagen in quarantaine. Waar ze in afzondering gaan, wordt van geval tot geval bekeken. Dat hoeft niet per se in een ziekenhuis, zei minister Bruno Bruins vrijdag.

De periode van veertien dagen ligt voor de hand, aangezien het nieuwe coronavirus een incubatietijd heeft van twee tot tien dagen, aldus het ministerie. Andere landen die hun burgers terughalen hanteren eenzelfde termijn. Een twintigtal Nederlanders heeft aangegeven weg te willen uit het gebied.

Nederlanders worden mogelijk komend weekeinde geëvacueerd uit het Chinese Wuhan en omstreken. Ook partners en kinderen van de Nederlanders mogen mee, mits de Chinese autoriteiten dat goed vinden, schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Het gaat om ruim twintig mensen, meldt Blok. Als de betrokken autoriteiten groen licht geven, kunnen zij komend weekend al terugvliegen. Nederland werkt met een “Europese partner” aan de terugkeer. Volgens ingewijden gaat het om Frankrijk.

Aangescherpt reisadvies

Het ministerie van buitenlandse zaken heeft vanavond het reisadvies voor China verder aangescherpt. Aangeraden wordt de provincie Hubei, waar de stad Wuhan ligt, helemaal te mijden. Voor de rest van China luidt het advies: reis er alleen heen indien noodzakelijk.

Wuhan geldt als het epicentrum van het nieuwe virus. Buitenlandse Zaken meldt dat China vergaande maatregelen heeft genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Daardoor ligt het openbare leven in China zo goed als stil. “U kunt Wuhan en andere grote steden in de provincie Hubei niet over de weg, met de trein en door de lucht in- of uitreizen”, aldus het ministerie.

De Chinese overheid raadt volgens Buitenlandse Zaken iedereen aan zo veel mogelijk binnen te blijven. “Scholen, toeristische locaties, openbare voorzieningen en veel bedrijven en overheidsorganisaties zijn tot nader order gesloten.” De Nederlandse ambassade in Peking volgt de situatie op de voet. Nederlanders die zich nog in Hubei bevinden wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de ambassade. Inmiddels zijn 213 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Passagiers op het vliegveld van Peking. Beeld Getty Images

KLM vliegt voorlopig niet op China

KLM kondigde donderdag aan dat het na dit weekend niet meer op China vliegt. Daarmee reageert het op de adviezen van nationale en internationale instanties. Het bedrijf neemt contact op met klanten die door de beslissing hun reis niet door zien gaan.

Vluchten van KLM die zondag naar Peking en Shanghai vertrekken, worden nog wel gewoon uitgevoerd. Die worden gebruikt om reizigers die nu in China zijn terug te laten reizen.

De beslissing van KLM komt enkele uren na een soortgelijke beslissing van zustermaatschappij Air France. Een dag eerder besloot KLM al de vluchten naar drie Chinese steden op te schorten en minder vluchten uit te voeren naar Shanghai. Dat was echter vooral ingegeven door het feit dat er minder boekingen waren voor de vluchten.

VS: Reis niet naar China

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor China. “Reis niet naar China als gevolg van het nieuwe coronavirus, dat als eerste werd vastgesteld in Wuhan China”, aldus een verklaring op de website van het departement. Ook adviseert het ministerie Amerikanen die momenteel in China zijn, om het land te verlaten.

Een door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken gecharterd vliegtuig is vrijdagmorgen (lokale tijd) vertrokken uit Wuhan met 83 Britten en 27 mensen met een andere nationaliteit aan boord. Het toestel landt naar verwachting rond het middaguur op de Engelse luchtmachtbasis Norton. Volgens het ministerie zijn ook medici meegestuurd om de gerepatrieerden te onderzoeken en indien nodig te behandelen.

In Italië zijn de eerste twee gevallen van het wuhanvirus geconstateerd. Het gaat om Chinese toeristen in Rome. De Italiaanse minister-president Conte heeft gezegd dat al het vliegverkeer tussen China en Italië uit voorzorg wordt stilgelegd.