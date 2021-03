Twee bejaarden (90 en 83) slachtoffer van ‘prikfraudeurs’

Een 90-jarige en 83-jarige vrouw uit het Zuid-Hollandse Heerjansdam zijn in januari en februari slachtoffer geworden van ‘prikfraudeurs’. Er kwamen mensen aan de deur die zich voordeden als medewerkers van de GGD die een coronavaccin kwamen toedienen. De vrouwen lieten hen binnen en hebben volgens de politie ‘een prik’ gevoeld. Of de vrouwen daadwerkelijk zijn geïnjecteerd en met welke stof dan, is volgens een politiewoordvoerster nog in onderzoek. Ze spreekt van “een bizarre zaak” omdat er niets is ontvreemd uit de woningen en er evenmin moest worden betaald voor de vaccinatie.

“Het is voor ons een raadsel welk motief de daders hadden. Dat maakt wat er is gebeurd ook erg eng”, aldus de woordvoerster. In het ene geval kwam een man langs, in het andere een vrouw. De 83-jarige dame werd een paar dagen na de vermeende inenting nog gebeld met de vraag of het goed met haar ging. Familie van de slachtoffers roken onraad en schakelden de politie in.

Voor zover bekend zijn dit de enige twee voorvallen. “Al sluiten we niet uit dat andere slachtoffers zich alsnog melden”, zegt de politie die waarschuwt voor deze vorm van oplichting en benadrukt dat vaccinaties niet aan huis worden gezet. Als mensen toch aan de deur komen, wordt geadviseerd niet open te doen en 112 te bellen.

