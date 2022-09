Twee aardbevingen bij Uithuizermeeden

De eerste beving had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter, meldt het KNMI, en is daarmee de zwaarste in Groningen van dit jaar. In eerste instantie werd, op basis van een automatische melding via sensoren, gemeld dat het om een beving met een kracht van 2.8 ging. Na nadere analyse door seismologen is de magnitude iets aangescherpt. De beving vond plaats op een diepte van 3 kilometer. Ruim een uur later, rond half twee, werd het gebied getroffen door een lichtere beving met een magnitude 1,7.

De beving vond plaats bij Uithuizermeeden, in het noorden van Groningen. De beving werd ook gevoeld in omliggende dorpen als Zandeweer, Middelstum, Usquert, Roodeschool en Toornwerd. Veiligheidsregio Groningen spreekt van een enorme knal. “De schrik zit er weer goed in.” Volgens de veiligheidsregio zorgt de beving opnieuw voor schade aan huizen en mensen. De gemeente Het Hogeland, waar Uithuizen onder valt, laat weten dat de beving op verschillende plekken gevoeld is en dat inwoners schade kunnen melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Op sociale media spreken mensen twee hevige, doffe knallen rond 12:20, en van ‘een beste aardbeving’. RTV Noord spreekt van ‘honderden reacties’ van mensen die iets voelden. “Het huis ging vreselijk heen en weer” tekent de omroep op van omwonenden, en, ‘de vloer ging omhoog en naar beneden’ Berry Haan zegt op Twitter dat het in Uithuizermeeden een “enorme donder en aardbeving” was. “Hele huis trilde, ramen, planten verschoven.” Het was volgens hem de ergste tot nu toe. Ook veel anderen in de omgeving melden zich via sociale media.

@rtvnoord @NOS enorme donder en aardbeving. Hele huis trilde, ramen, planten verschoven. Niet Normaal! Niet te vergelijken met eerdere...@Uithuizermeeden #Uithuizermeeden Telefoon roodgloeiend van iedereen die hem gevoeld heeft.

De bodem rond Uithuizermeeden is al enige weken onrustig: eerder in september was er ook al een stevige beving in de buurt, met een kracht van 2,4. Ook in augustus werden al twee stevige bevingen nabij Uithuizen geregistreerd.

Er kwamen dit jaar pas twee andere aardbevingen met een vergelijkbare kracht, van tussen 2,5 en 3,0 voor. De zwaarste aardbeving in het Groningerveld was in 2012, in Huizinge, met 3,6 op de schaal van Richter.