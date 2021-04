Twee aanhoudingen voor aanval op persfotografen Lunteren

De twee worden dinsdag verhoord, meldt de politie. De ene verdachte bestuurde een shovel die een auto met daarin een fotograaf en zijn vriendin in een sloot duwde. De tweede aangehouden persoon bedreigde twee andere fotografen.

Het incident is vastgelegd via de dashcam van de fotograaf van AS Media. Op de site van de NOS is te zien en te horen hoe de fotograaf naar de politie belt als hij de lichten van een voertuig op zijn auto ziet afkomen en er mensen met stokken langs de wagen lopen. De auto wordt in de sloot geschoven terwijl hij met de politie belt. De man en zijn vriendin staan, duidelijk hoorbaar, doodsangsten uit, terwijl ze pogingen doen om 112 te bellen.

De fotografen reageerden maandagavond op een melding van een autobrand. Ze wilden vanaf de openbare weg foto’s maken. Omstanders reageerden agressief, bedreigden de fotografen en sloegen met stokken op de grond om ze weg te jagen, aldus de politie. De fotografen namen afstand en volgens de politie ging een van hen voor zijn eigen veiligheid terug naar zijn auto. Die auto werd kort daarop met een shovel in een sloot geduwd. De fotograaf en zijn vriendin raakten bekneld en werden door de brandweer uit de op zijn kop terechtgekomen auto bevrijd.

“Journalisten moeten zonder gevaar hun werk kunnen doen. Dit gaat alle grenzen over, we accepteren dit niet. Onze collega’s hebben goed opgetreden. Het onderzoek is in volle gang”, stelt Naomi Hoekstra, districtschef Gelderland-Midden van de politie.

De journalistiek reageert met afschuw op het incident. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zegt te hopen dat dit soort griezelige beelden zorgen voor een keerpunt in de agressieve bejegening van de journalistiek. “Dit kan echt niet”, zegt hij. Hij noemt de actie van de groep poging doodslag. “Dit is levensgevaarlijk. Je begrijpt niet hoe iemand dit in zijn hoofd haalt.”

Ook het Genootschap van Hoofdredacteuren zegt geschokt te zijn door het bericht over de aanval. Voor het genootschap is de gebeurtenis “een nieuw dieptepunt in de omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen. Het illustreert de voortdurende dreiging waaronder de journalistiek in Nederland moet werken”.

Journalisten zijn de laatste tijd steeds vaker doelwit. Bij de Sionkerk in Urk werd onlangs ingereden op een verslaggever van omroep PowNed en in Krimpen aan den IJssel kreeg een verslaggever van RTV Rijnmond klappen toen hij bij de Mieraskerk stond. In Urk werden eerder een beveiliger van een cameraploeg van de NOS mishandeld, die daar verslag deed van brandstichting bij de GGD-teststraat. En onder meer de NOS heeft van hun wagens waarmee op locatie wordt gewerkt de logo’s afgehaald.

Lees ook:

Geweld tegen Nederlandse journalisten is fors toegenomen. ‘Het manifesteert zich aan alle kanten’

Geweld tegen journalisten neemt dit jaar fors toe. Hoofdredacteuren willen opheldering vanwege het ‘gebrekkige’ optreden van de politie tijdens de belaging van verslaggevers door kerkgangers op zondag.