Twan (11) en Nijs (7) gaan nog niet naar school, om hun ongeneeslijk zieke moeder te beschermen tegen corona

Geen scenarioschrijver zou het zo kunnen bedenken. Een paar dagen nadat hun moeder ongeneeslijk ziek bleek, kreeg ook de vader van de broers Twan (11) en Nijs (7) te horen dat hij niet lang meer te leven had.

Op een zaterdagavond in 2015 voelt moeder Annet Rijnberg een knobbeltje in haar borst. Het is helemaal mis.

Een lang traject volgt, haar relatie met Sven overleeft het niet, maar ze blijven bevriend en zorgen samen voor hun zoons. Net als ze ‘schoon’ lijkt, eind 2019 inmiddels, voelt ze zich op een dag niet lekker. De tumor blijkt uitgezaaid – overlevingskans nihil.

In die tijd heeft Sven erge rugpijn. “Letterlijk een week na het gesprek over mijn uitzaaiingen zei mijn oncoloog: Ik wil hem onderzoeken, híj moet straks tenslotte voor de kinderen zorgen. Het bleek longkanker te zijn, helemaal uitgezaaid.” Dat was afgelopen november, en op 9 maart overleed Sven, op 46-jarige leeftijd. Zijn afscheid viel net na de eerste coronamaatregelen. Een week na zijn overlijden gingen de scholen dicht.

Online therapie

Annet Rijnberg doet momenteel mee aan een onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. Zes chemo’s kreeg ze tot nu. Na elke chemokuur is ze een week hondsberoerd, de jongens zijn dan bij haar zus. Ze krijgen online therapie om met de dood van hun vader en de ziekte van hun moeder om te gaan. ‘Maar nu dan?’, dacht ze, toen aangekondigd werd dat de scholen weer open zouden gaan. Als zij corona krijgt, komt ze niet in aanmerking voor de intensive care. “Dat zou ik ook niet overleven.”

Annet Rijnberg. Beeld Beyer Boxem

De jongste redt zich wel, zegt ze, die kan goed alleen zijn. “Hij heeft verdriet om zijn vader, en de juf kan hem nu niet troosten. Ik vond het een goed idee als hij nog even thuis zou blijven. Maar de oudste mist zijn vrienden heel erg. In eerste instantie dacht ik: laat ze maar gaan, dan maar ten koste van mijn eigen gezondheid. Maar ja. Twan zou dan apart moeten zitten achter een plastic scherm. ‘Dan schaam ik me, mama’, zei hij, en dat snap ik. Mijn jongens zíjn al zo anders omdat hun vader pas dood is, en omdat hun moeder doodgaat. Om dan ook nog apart te moeten zitten – dat wilde ik hem niet aandoen.”

Hele dikke pech

Ze overlegde met ziekenhuis en school en kwam tot een tussenoplossing. Twan en Nijs maken vanaf maandag hun weektaken achter een bureautje in de woonkamer, en via een videoverbinding kunnen ze hun juf en de klasgenoten zien. “Op hun tafel in de klas komt een laptop te staan. Zo zijn ze er toch een beetje bij”, zegt directeur Saskia Havinga van de Joseph Haydnschool waar de broers op zitten. Zo doen ze het eerst twee weken, dan zien ze verder.

Rijnberg snapt heel goed dat ouders die beiden thuiswerken nu blij zijn dat ze hun kinderen ‘kwijt zijn’. “Maar voor mij is het heel anders. Ik werk nu natuurlijk niet en heb alle tijd en geduld om hun lessen met ze door te nemen. Ik weet niet hoe lang ik nog met ze heb, dus ergens zie ik het ook wel als een fijne investering.” Dát ze sterft staat vast; de chemo die ze krijgt is louter levensverlengend, niet genezend. “De vraag is alleen wanneer. Ik hoop er nog te zijn als de oudste naar de brugklas gaat.”

Hoe leef je met zo’n donderwolk boven je hoofd? “We hebben heel veel lieve mensen om ons heen. De overbuurman bijvoorbeeld, die haalt de jongens twee keer per dag op, om samen – op afstand – te wandelen met het hondje.” De zoons kennen, zegt ze, al sinds 2015 niet anders dan kanker en chemokuren. “We leven bij de dag. Daar word je goed in. Het klinkt gek, maar je went eraan. Ik ben gelukkig niet verbitterd, kan heel blij zijn om het geluk van anderen. Twan vroeg een keer: ‘Waarom maken wij dit mee?’ Tja jongen, zei ik, wij hebben gewoon héle dikke pech.”

