Twaalf maanden cel geëist voor brandstichters van een zendmast in Dronten: ‘Geen complotdenken, alleen verveling’

Het is tien over één in de nacht, 10 april 2020, als een lichtgekleurde Mercedes het tankstation Supertank in Dronten binnenrijdt. In de auto drie jonge mannen, twee broers en een vriend van hen. De 24-jarige bestuurder vult een groene jerrycan. Om vier over half twee rekent hij af.

Zo’n veertig minuten later vliegt niet ver van het tankstation, op de Drontense Guldendreef, een zendmast in de fik. In de buurt van de de zendmast zal de politie later een oude jerrycan en een rode handdoek van wasserette Bobs Autowas vinden. Het is een van de vele masten die sneuvelen in die periode: in totaal 29 in ruim een maand, verspreid over heel Nederland. De brand in Dronten is de zesde op rij.

Ruim een jaar later staan vier jonge mannen woensdagmiddag als verdachte voor de rechter. De twee broers en de vriend met wie ze in de auto zaten, en Flaisha de R., van wie de politie ook vermoedt dat hij erbij betrokken was. De zaak wordt zeer serieus genomen: voor de meervoudige kamer van de extra beveiligde afdeling van de Rotterdamse rechtbank.

De golf van branden leek dan ook niet te stoppen, vertelt de officier van justitie. Volgens haar hebben de branden te maken met de complottheorieën, die aan het begin van de coronacrisis de ronde deden. Zo zou 5G-straling gevaarlijk zijn en mensen flink ziek maken - het coronavirus zou slechts zijn bedacht om dat te maskeren.

Geen corona-angst

Maar angst voor giftige straling of corona, daar is geen sprake van, verklaren de verdachten stellig. “Ik ben totaal geen jongen die tegen 5G is”, zegt de 24-jarige Samir B. Ook verdachte Tobias S. zou geen “activist zijn, geen wereldverbeteraar”, stelt zijn advocaat. “Dit heeft niets te maken met wappies of zendmasten.” Copycatgedrag, dat is alles wat het is. “En ultieme verveling”, voegt hij eraan toe. “Geen excuus, wel een verklaring.”

De verdachten zelf ontkennen stellig betrokken te zijn geweest bij de zaak. De gevulde jerrycan? Die was slechts nodig, omdat Samir B. autopech kreeg. “Totaal onschuldig”, zeggen ze alle vier stellig.

De officier van justitie ziet dat anders: zij wijst erop dat de mannen allen in de buurt van de zendmast waren ten tijde van de brand. Dat blijkt uit de locatiegeschiedenis van hun telefoons. Op de Bob Autowas-handdoek, naast de zendmast, vond de politie DNA van een de verdachten.

De eis van de officier: 12 maanden celstraf, minus de tijd die de mannen in voorarrest hebben gezeten, variërend van 36 tot 67 dagen. Vier maanden celstraf zijn voorwaardelijk. De eis is vergelijkbaar met andere zendmastzaken, zoals eentje in Maasbree, die in maart is behandeld. Alleen verdachte Karim B. krijgt een eis van 10 maanden cel, omdat hij vanwege zijn verstandelijke beperking kwetsbaarder is dan de andere drie mannen.

Ogenschijnlijk ontspannen

Ogenschijnlijk horen de verdachten die eis ontspannen aan. In de pauze roken ze samen buiten een sigaretje, praten even met hun advocaat. In hun afsluitende woorden noemen ze de eis echter ‘schrikbarend’. “Ik heb mijn leven op het rechte pad, dit zou dat volledig weggooien”, zegt Flaisha de R.

Ze hebben dromen, vertellen ze de rechter. De R. wil rapper worden, is dat eigenlijk al. Dit jaar bracht hij zijn debuutalbum uit. “Het is eigenlijk de lucht in geschoten”, lacht hij in een gladgestreken witte blouse. Samir zoekt een koopwoning en heeft een vaste baan bij een bedrijf dat onderdelen voor windmolens levert. En Tobias S. scoorde ‘ontzettend hoog’ op de intelligentietest. “Dat was ook voor mij een aangename verrassing”, grinnikt hij. Het heeft hem zelfvertrouwen gegeven om toch te beginnen aan een hbo-opleiding.

Of die plannen even moeten wachten, weten de verdachten over twee weken. Dan doet de rechter uitspraak over de zaak.

