Tussen het bier en de muziek door praten over mentaal welzijn op Lowlands

Onderzoek op onderzoek wijst het uit: het gaat niet goed met het welzijn van studenten.Een theatershow die dat probleem bespreekbaar wil maken doet nu ook festival Lowlands aan.

“Zeg eens eerlijk, zijn jullie hier voor het onderwerp prestatiedruk of voor het gratis ontbijtje?” De zaal zit compleet vol met een stuk of honderd festivalgangers, voor ieders neus een bruin bolletje met roerei. Heel wat van hen zijn blij om in het midden te laten waarvoor ze gekomen zijn. Want mentale problemen, daar loop je nog steeds niet al te veel mee te koop.

Beeld Joris van Gennip

Maar intussen zitten ze er wel, bij de show Time Out Café, en worden ze geconfronteerd met scènes die velen van hen zullen herkennen. “Ik heb weleens last gehad van een burnoutje”, roept acteur Jose Montoya op het podium. “Toen ben ik gaan googlen wat je daaraan doet.” De gegeneerde blikken van herkenning in het publiek zijn onmiskenbaar.

Jij zit ook aan de pillen

Acteur en creatief directeur Frederiek Voskens loopt de rijen af terwijl een collega de cijfers voorleest: “35 procent van de jongeren gebruikt concentratieverhogende middelen, zoals ritalin.”

“1, 2, 3!” gaat Voskens de bezoekers af. “Ja, jij zit ook aan de pillen.” Er zijn 285.000 jongeren met depressie of depressieve klachten, gaat de collega door. “Dat is vijf Lowlands vol.”

Het makkelijkste deel van de remedie tegen negatieve gevoelens: steek een pen, of de prikker die je gratis ontbijtje bijeenhield, overdwars in je mond en houd dit twee minuten vol. De zo geforceerde lach geeft vanzelf een goed gevoel, althans volgens de zogenoemde facial feedback-hypothese. Een test tijdens het Time Out Café bevestigde dat opnieuw, net als een flink aantal wetenschappelijke experimenten. Beeld Joris van Gennip

Het wordt steeds bespreekbaarder ...

Krissy en Roos zijn in ieder geval niet voor het ontbijtje gekomen. Zij staan er helemaal voor open om serieuze onderwerpen aan te snijden op het festival. “Vorige keer op Lowlands hebben we niets van zulke dingen gedaan, terwijl er wel heel veel is. Dat wilden we deze keer anders aanpakken”, vertelt Krissy.

Ze herkennen veel uit de show. “Dit laat zien hoe het echt voor jongeren is.” De twee hebben wel de indruk dat prestatiedruk steeds bespreekbaarder wordt, maar, zo zien ze ook in hun werk in de zorg, er is te weinig laagdrempelige hulp bij burnout.

... maar we zijn er nog lang niet

“Confronterend”, vat Veerle na afloop de show samen. Met vrienden staat ze nog even na te kletsen buiten de tent en allemaal zien ze de druk, en zeker de hoge drempel om hulp te vinden. Een van de redenen dat er vijf Lowlands vol aan depressieve jongeren rondlopen, is dat je professionele hulp voor een burnout niet vergoed krijgt, hield Voskens het publiek voor. Dat herkent Veerle ook. “Het is echt lastig. En als je dan eenmaal in zo’n traject zit, brengt dat zijn eigen prestatiedruk mee, omdat het dan moet gebeuren”, zegt ze half lachend.

Time Out reisde jaren als theatershow door het land om studentenwelzijn onder de aandacht te brengen, maar op Lowlands, waar bezoekers doorgaans voor heel andere zaken komen, stonden ze nog niet. “Ik was wel benieuwd hoe het zou gaan”, zegt Voskens. “Maar het werkt dus wel.

Die indruk had ook Thara Boot, die namens hulpverleningsorganisatie MIND Korrelatie aanwezig was om publieksvragen te beantwoorden. Mensen konden tijdens de show een app sturen, maar dat deden ze natuurlijk niet, dat had Boot ook niet verwacht. “Ze zitten daar in een overvolle zaal, met vrienden naast zich. Maar na afloop kwamen er wel een paar mensen op me af die wilden praten. Dan is het heel fijn dat je zo laagdrempelig kunt helpen.”

Sommige geïnterviewden wilden uit privacyoverwegingen niet met hun achternaam in de krant. Die is wel bekend bij de hoofdredactie.

Welzijn op de agenda Frederiek Voskens van Time Out is onderhand wel klaar met de onderzoeken naar studentenwelzijn. “We kunnen praten over cijfers, maar we weten het allang. Wanneer gaat iemand eens tot actie over?” Bij Time Out wil ze vooral studenten zelf aan het woord laten en naar oplossingen laten zoeken. Die zijn gebundeld in een eigen eindrapport. Laagdrempige hulp wordt daar prominent genoemd als aanbeveling. Dat is ook waar hulpverleningsorganisatie MIND Korrelatie dit jaar veel werk van maakt, onder meer met bezoeken aan de introductiedagen voor nieuwe studenten. Maar het belangrijkste blijft een gezondere norm van verwachtingen. Daar spelen ouders, onderwijsinstellingen en werkgevers een grote rol. Die discussie staat ook voor het kabinet op de agenda. “We zijn een opgejaagde samenleving geworden”, zei staatssecretaris van welzijn Maarten van Ooijen onlangs.

