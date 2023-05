Turkse vluchtelingen verliezen hoop. ‘Als Erdogan had verloren was ik misschien wel teruggegaan’

De hoop is vervlogen voor Turkse vluchtelingen nu de verkiezingen opnieuw zijn gewonnen door zittend president Erdogan. ‘Maar eerlijk gezegd: ik had het wel verwacht.’

Even na half acht, in een zaaltje in een Amsterdams studiecentrum. Op een groot scherm verschijnt de Turkse president Erdogan voor zijn huis, om zijn kiezers te bedanken. Hij zingt een lied. “Ik houd van jullie”, schalt het over het plein. Maar in dit Amsterdamse zaaltje is die liefde niet bepaald wederzijds. Hier had men het liefst gezien dat Erdogan subiet was vertrokken. Hier hoopte men op een totaal andere uitslag.

Vorige keer, tijdens de eerste ronde van de verkiezingen, was er nog reden voor hoop. Toen was het in dit zaaltje aanmerkelijk drukker, met zo’n 25 mannen en vrouwen, allen met Turkse wortels. Vluchtelingen veelal. Er daagde een tweede ronde en dat was goed nieuws. Toen is er ook gedanst, om dat feit te vieren.

Er is vanavond geen reden om te dansen

Maar de laatste weken bleek steeds meer dat de kaarten waren geschud in het voordeel van de zittende president. Peilingen lieten zien dat Erodogan een nieuwe termijn nauwelijks nog kon ontgaan. De animo om zondagavond opnieuw bij elkaar te komen, is dus kleiner: nu volgen slechts vier man, drie vrouwen en een kind de uitslagen op het scherm. Op tafel staan blikjes frisdrank en bier, er zijn zonnepitten om te pellen. Maar er is geen reden om opnieuw te dansen.

“Ja, ik had hoop”, bekent Vedat, een 29-jarige politieke vluchteling uit Turkije. Hij heeft een slank postuur, blond haar, is Koerd en was ook politiek actief in een van de vele socialistische partijen die Turkije kent. Vooral dat laatste bracht hem in het vizier van de autoriteiten. Sindsdien hangt hem een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd zodra hij een voet op Turkse bodem zet. “Ik zou waarschijnlijk teruggaan als Erdogan had verloren: ik mis mijn land, ik mis mijn familie”, zegt hij met emotie in zijn stem. “Niemand gaat zomaar weg uit zijn land. Turkije is ook een prachtig land en echt alles is anders dan hier. Alleen het weer al.” In Nederland moest hij ook weer van voren af aan beginnen. “Ik ben hier nu bezig met mijn bachelor IT. Maar daar, in Turkije, had ik me willen inzetten voor mijn volk.”

Turkije is gepolariseerd, de gemoederen raken snel verhit

Hij volgde de Turkse verkiezingen natuurlijk op de voet, zoals dat hij zo’n beetje alle nieuws uit zijn vaderland volgt. De strijd was van meet af aan al ongelijk, zegt Vedat, zo verdeeld is de boodschap van de oppositie, zo eenduidig is die van de zittende president, die bovendien een stevige greep heeft op de media en rechtspraak. “Maar Turkije is ook enorm gepolariseerd; je bent voor of tegen Erdogan. Dat maakt het leven ook ingewikkeld en doet de gemoederen van Turken snel oplopen. Dat zag je ook hier, bij de rellen in de RAI, tussen voor- en tegenstanders van Erdogan.”

In het zaaltje zit ook Ufuk, een jaartje jonger dan Vedat, voormalig Turkse studentenleider én socialist. Hij wist in 2017, met zijn vlucht over de Griekse grens, te ontkomen aan massale arrestaties van studenten en politieke tegenstanders - en is sindsdien niet meer terug geweest. Het waren zware tijden, waarin hij zijn familie miste en bijvoorbeeld zijn vader niet kon bezoeken toen die doodziek was. “Ik heb hem via een videocall nog gesproken, maar zijn graf heb ik nog nooit kunnen bezoeken. Dat zou ik wel graag willen”, zegt Ufuk, die net als Vedat, inmiddels is erkend vluchteling is in Nederland.

Diep in zijn hart voelt Ufuk zich Turks, maar ook wereldburger. Waarschijnlijk ook omdat hij al zo lang elders leeft, als computerdeskundige werkt bij een internationaal it-bedrijf en eigenlijk nooit écht het gevoel had dat er een Turkse lente zou komen. Ufuk: “De politieke oppositie was geen eenduidig blok, in Turkije is het altijd 50/50. Het land is al twintig jaar zo verdeeld. En het is steeds moeilijker daar in échte vrijheid te leven, zoals je wilt of wilt zijn. Een toekomst in Turkije zie ik niet voor me, maar mijn familie bezoeken, dat zou echt geweldig zijn.”

De volledige namen van Ufuk en Vedat zijn bekend bij de hoofdredactie

