Turkse vluchtelingen over hun asiel in Nederland: ‘Democratie en vrijheid hebben we niet in Turkije’

‘De kinderen zijn vrijer dan in Turkije’

Goed onderwijs en mogelijkheden voor de kinderen om zich te ontwikkelen, dat waren de belangrijkste redenen voor een Turkse politiek activist om in 2020 naar Nederland te vluchten. Hij heeft vastgezeten in de gevangenis in Turkije en wil vanwege een lopende rechtszaak anoniem blijven. Verwijzend naar een aanval op een Turkse journalist in Berlijn die kritisch over de Turkse regering is, zegt hij: “Omdat ik uit Turkije kom, kan alles gebeuren”.

Hij was al eerder in Nederland geweest en kende hier ook een paar mensen, maar vooral voor zijn kinderen ziet hij dit land als een betere plek om op te groeien. “Ze gaan naar school op de fiets en ze kunnen zelfstandig in de speeltuin om de hoek spelen. Ze zijn vrijer dan in Turkije.”

Ook dacht hij dat het aanvragen van asiel hier een efficiënt proces zou zijn, maar daar is hij van teruggekomen. “De IND en de hele asielaanvraagprocedure zijn gecreëerd om niet te werken.” Na aankomst in Ter Apel en later in Budel bleef hij gedesillusioneerd achter. “De trein was tien keer schoner dan de plek waar we verbleven.”

Zijn asielaanvraag is wel goedgekeurd en hij kon al snel een huis vinden buiten een azc. Maar ook het vinden van een baan valt tegen. Hoogopgeleid, veel ervaring in samenwerking met internationale organisaties, vloeiend in vier talen en toch al sinds januari werkloos thuis. “Wie wil er nu een vluchteling aannemen en ook nog eens een politiek vluchteling?”

In tegenstelling tot hem zijn de meeste politieke vluchtelingen uit Turkije gülenisten, aanhangers van de islamitische prediker Fethullah Gülen. In Turkije worden zij verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep op 15 juni 2016.

‘Ik moest vluchten omdat ik tegen onrecht streed’

Een sympathisant van Gülen in een azc in Noord-Nederland ziet ook dat de overgrote meerderheid Turkse vluchtelingen om hem heen tot deze groep behoort. Maar behalve zelfverklaarde gülenisten zijn er ook veel mensen die in verband worden gebracht met de beweging. “Als er ook maar een kleine connectie is met een gülenistische school, word je automatisch al gezien als een terrorist”, geeft de gülenist die drie maanden geleden in Nederland aankwam als voorbeeld.

Hij wil ook niet met zijn naam in de krant omdat hij bang is dat dat gevolgen zal hebben voor zijn familie die nog steeds in Turkije verblijft. Zelf was hij na de coup al eerder gevlucht, naar Centraal-Azië. Toen Turkije ook daar tegenstanders van het regime wilde arresteren, vluchtte hij verder, via Montenegro en Italië. Met een vals paspoort kwam hij vervolgens in Nederland aan.

Hij wacht op zijn verblijfsvergunning en hoopt dan op gezinshereniging. “Ik koos voor Nederland omdat mijn zoon hier woont en het een vrij land is. Democratie en vrijheid hebben we niet in Turkije, daarom ben ik hier.” Hij is tevreden en voelt zich in tegenstelling tot de politiek activist hier wel veilig.

De politiek activist zelf is vooral erg teleurgesteld in Nederland, maar is zijn activisme niet verloren. “Ik moest vluchten omdat ik tegen onrecht streed en dat zal ik blijven doen.”

De namen van de opgevoerde personen in dit artikel zijn bekend bij de hoofdredactie.

