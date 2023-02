Turkse en Syrische leerlingen komen in actie voor Giro555: ‘Mijn familie slaapt op straat’

Tussen het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië en een Gronings klaslokaal zitten duizenden kilometers. Maar zo voelde het de afgelopen dagen niet, want veel leerlingen van het Alfa-College in Groningen hebben een Syrische of Turkse achtergrond. Onder de slachtoffers van de aardbeving zijn hun ooms, tantes, oud-klasgenoten, vrienden en kennissen.

Zo’n vijftig paar sportschoenen denderen daarom woensdag over de stoep voor de school, klaar om te beginnen met een sponsorloop voor Giro555. Initiatiefnemers zijn de vriendinnen Jomana Bayassah (20) en Shahs Al Ali Al Mohammed (17). Het idee om een actie te organiseren ontstond een paar dagen geleden.

“Het ging heel snel”, vertelt Bayassah. “We zaten te praten over de aardbeving. Toen zijn we samen met een docent naar de directeur gegaan om te kijken of we iets konden doen.” Al Ali Al Mohammed: “Er is in Syrië geen elektriciteit, geen water. Ik heb familie daar. Ze hebben geen huis meer.”

Bayassah: “Wij zijn geboren in Syrië. We hebben de oorlog daar meegemaakt. We weten hoe je je in die situatie voelt. Je bent alleen. Je kunt doodgaan.”

Jomana Bayassah (links) en Shahs Al Ali Al Mohammed organiseren de sponsorloop. Beeld Kees van de Veen

‘Een oud-klasgenoot zit nog steeds vast onder het puin’

In het Stadspark, dat vlak bij het Alfa-College ligt, rennen de leerlingen samen met docenten en medewerkers van de school 5,55 kilometer. Ook de Turkse Aziz Ekkel (26) doet mee. “Ik kan niet hier zitten en niets doen”, zegt hij. Een oud-klasgenoot van hem in Turkije zit nog steeds vast onder het puin. “Twee dagen geleden maakte ze nog geluid, dus ze is nog in leven. Maar het is winter, en ze heeft niets te drinken of te eten. En reddingsteams kunnen niet overal komen.”

Het Alfa-College biedt naast een scala aan opleidingen ook onderwijs speciaal voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Leerlingen die uit Syrië en Turkije komen zijn met hun hoofd nu even vooral dáár, zeggen medewerkers van de onderwijsinstelling. Studenten hebben moeite om zich te concentreren in de les. Ze vinden het soms lastig om te praten over hoe ze zich voelen. De sponsorloop lijkt iets te helpen bij het verwerken de emoties. Gezichten die deze week vooral huilden, lachen vandaag weer, concludeert een docent.

Sheyar Bakko (midden) vluchtte drie jaar geleden uit Syrië. Beeld Kees van de Veen

Briefje van vijftig euro

De solidariteit onder de leerlingen is groot, ze vormen een hechte groep. Ook vrienden en vriendinnen van andere scholen lopen vandaag mee. Een groepje Eritrese studenten heeft contant geld ingezameld. Sheyar Bakko (24), die elektrotechniek studeert en drie jaar geleden uit Syrië vluchtte, is blij met de hulp van zijn klasgenoten, die hij liefdevol aanduidt als zijn ‘collega’s’. “Ik vind het heel fijn dat er vandaag verschillende mensen samenkomen.” Een kennis in Syrië is maar liefst negentien familieleden verloren bij de aardbeving. Zijn klasgenoot Harith (16) heeft ook familie in het aardbevingsgebied. “Ze slapen op straat. En het is moeilijk om het gebied te bereiken.”

Met de sponsorloop is 1555 euro opgehaald; een voorbijganger stopt een docent ook nog een briefje van vijftig euro toe. Juichend komen de vriendinnen Jomana en Shahs over de finish. Jomana moet nog naar scheikundeles. Zaterdag doet ze een test voor de studie geneeskunde. “Toen ik een kind was in Syrië zag ik een keer dat het op tv over mijn stad ging. Ik was zo blij dat er aandacht was voor onze situatie. Ik kreeg daardoor hoop. Er waren ergens anders op de wereld mensen die aan ons dachten. Vandaag wil ik dat ook doen en tegen de mensen daar zeggen: jullie zijn niet alleen.”

