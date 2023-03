Turks kookboek is de hit van de Boekenweek

Het in elkaar zetten van een waanzinnig muziekstuk komt verrassend dicht bij het maken van een meesterlijk gerecht, schrijft Karsu Dönmez in het voorwoord van haar kookboek met Turkse gerechten. De zangeres beloofde de opbrengsten van de voorverkoop van Karsu’s Kitchen te doneren aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Die actie leverde tot nu toe een half miljoen euro op én voor Karsu de eerste plek in de Bestseller top 60.

Het komt niet vaak voor dat een kookboek het best verkochte boek is, en dat nog wel in de Boekenweek. Het Boekenweekessay van Raoul de Jong staat op de tweede plek in de Bestseller top 60. In Boto Banja (Botendans) beschrijft hij, aan de hand van een zeilreis die hij maakte langs een slavenroute in het Caribisch gebied, het lot van auteurs zoals Anton de Kom.

Inclusiviteit

Het essay werd dit jaar voor het eerst geschreven door een schrijver van Surinaamse komaf. Het thema van de Boekenweek is dit jaar ‘Ik ben alles’ en gaat over inclusiviteit in de breedste zin van het woord: persoonlijke relaties, seksualiteit, gender, etniciteit, familie.

Ook reuze-inclusief is de terugkeer van de roman Het Smelt in de Bestseller top 60. Het boek van Lize Spit uit 2016 staat al bijna zes jaar niet meer in de bestsellerlijst, maar keerde deze week plotseling terug. Vermoedelijk omdat Spit dit jaar de auteur is van het Boekenweekgeschenk.

