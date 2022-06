‘Tunnelvisie bij de instanties die moesten zorgen voor veiligheid van de Groningers’

Bij de instanties die zich bezighielden met de veiligheid rond de gaswinning, was sprake van tunnelvisie. Zo verklaarde geoloog Hans de Waal dat het risico op aardbevingen stelselmatig is onderschat, tot de zware beving bij Huizinge van 2012.

“Onderzoeksorganisatie TNO, het KNMI, het Staatstoezicht op de Mijnen, Shell, Exxon, Nam; iedereen die erbij betrokken was zat in de tunnel”, zei De Waal tijdens de tweede dag van de parlementaire verhoren. “Het was een vrij beperkte groep mensen. Zij kregen ook heel weinig externe tegenspraak.”

Hans de Waal was sinds de jaren zeventig werkzaam voor Shell. Hij zou promoveren op een model dat voorspelde dat de bodemdaling in Groningen in de loop der tijd fors sterker zou kunnen zijn dan de toenmalige verwachtingen van de Nam, de samenwerking tussen Shell en ExxonMobil die verantwoordelijk is voor de gaswinning.

Nam betaalde de second opinion

De Nam rekende erop dat de bodem lineair zou dalen, door de jaren heen. Dat zou uiteindelijk neerkomen op een verzakking van zo’n 30 à 40 centimeter. De Waal rekende op basis van onder meer onderzoeksresultaten rond oliewinning in Venezuela uit dat de bodem tot 60 centimeter zou kunnen zakken. In de jaren zeventig was ook al bekend dat er rond olie- en gasvelden bevingen konden plaatsvinden.

De Nam was niet blij met het model en liet een tweede onderzoek doen door volgens De Waal ‘zeer gerenommeerde onderzoekers’. Hun conclusie was dat er in het oorspronkelijke model van de Nam geen fouten zaten en dat de bodem waarschijnlijk maximaal 36 centimeter zou dalen.

De Nam betaalde de second opinion, zegt De Waal. De onderzoekers betrokken hem, als opsteller van het model niet bij hun onderzoek. “Vanuit wetenschappelijke integriteit en moraliteit is dat niet goed.” De Nam zou voortaan het model uit de second opinion gebruiken en De Waal zou ‘persona non grata’ worden bij het bedrijf. Pas in 2016, vier jaar na de zware beving bij Huizinge, omarmde de Nam zijn model.

Geen bovengrens voor het bevingsrisico

Ook de KNMI-modellen waarop het aardbevingsrisico was berekend waren zeer wankel, zegt De Waal. Het KNMI hanteerde geen bovengrens voor het bevingsrisico, terwijl De Waal op basis van berekeningen al snel zag dat het opvoeren van de gaswinning de kans op zware bevingen zou vergroten.

Ook geoloog Hans Roest, die dinsdagmiddag voor de enquêtecommissie verscheen, zegt dat de betrokken organisaties zich in een ‘tunnel’ bevonden. In de jaren negentig concludeerde een onderzoeksgroep dat er in Groningen bevingen met een kracht van maximaal 3,3 op de schaal van Richter zouden plaatsvinden. “Toen werd de stelling ingenomen dat het een kleinschalig probleem was. Daar zijn we de tunnel ingegaan.”

Geen gehoor bij het KNMI

Roest, onderzoeker aan de TU Delft, maakte bezwaar tegen de bevindingen dat bevingen altijd kleinschalig zouden blijven, maar kreeg geen gehoor bij het KNMI dat de metingen deed. Ook mocht hij zijn twijfels niet met de media delen, omdat het meteorologisch instituut de woordvoering deed.

Zowel Roest als De Waal gingen later in hun carrière werken bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SdoM). De Waal merkte dat de lijn van het KNMI daar nog lang dominant was. “Ik heb het voor een deel van horen zeggen, maar het SodM had rond 2006 of 2007 al zorgen over aardbevingen die leken toe te nemen. Volgens het KNMI was dit niet aan de orde. Zij vonden het hun expertise, en zij hadden bepaalde ideeën: bijvoorbeeld dat het maximale magnitude vaststond.”

