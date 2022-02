Truckersactie in Den Haag staat bol van het wantrouwen. ‘Wie het allemaal niet doorheeft, is een slaper’

Of komende week de coronamaatregelen echt, en vooral blijvend, versoepeld worden, moeten de demonstranten van het ‘truckersprotest’ op het Haagse Buitenhof nog maar zien. Van de Gevangenpoort tot ver rondom het Malieveld vormden grote en kleine voertuigen zaterdag een cordon door de binnenstad.

Trams en bussen konden niet meer rijden, auto's liepen vast. “Maatregelen versoepeld? Eerst zien dan geloven”, roept een vrouw met een Nederlandse vlag rond haar schouders.

De politie eiste van de betogers om weg te gaan, en daar wordt aan het eind van de middag ook gehoor aan gegeven. Luid toeterend zijn ze weggereden langs de Vijverberg. In de buurt van het Torentje werd het onrustig. De politie te paard joeg een groepje uiteen en deelde rake klappen uit aan mensen die zich daar ophielden.

De politie blokkert de weg bij het Binnenhof. Beeld ANP

Onverwacht

De demonstratie was niet helemaal onverwacht, zegt een agent. Gisteravond kreeg de politie de eerste signalen dat er truckers op komst waren. Volgens een aantal demonstranten hing het Nederlandse truckersprotest al dagen in de lucht op Telegram-groepen, al was nog niet duidelijk waar dit precies zou plaatsvinden.

Een groepje demonstranten uit Brabant kreeg zaterdagochtend om 4 uur door dat er Friese truckers op weg waren naar Den Haag. “Daar hebben we ons toen meteen bij aangesloten”, lachen ze. Hun truck hebben ze geparkeerd op het Malieveld. Te voet zijn ze naar het Buitenhof getogen.

Voor Bob is het al de zestigste demonstratie

Voor Bob Schnel uit Haarlem is het al zowat de zestigste demonstratie die hij bezoekt. Hij was er al in april 2020 bij. “Toen stonden we met 150 man op het Binnenhof. Moet je nu zien!” Schnel gaat vanavond wel naar een feestje, maar komt morgen zeker terug. Net als andere demonstranten is hij volledig overtuigd van de diepere macht van banken en farmaceutische bedrijven die de werkelijke macht in de wereld zouden bezitten.

Schnel blijft er wel opgewekt onder. “Ik heb niks tegen de agenten, ik praat altijd even met ze. Zij weten ook niet dat er een groep afgestompte, niet-empathische Europese agenten in hun korps geïnfiltreerd is om mensen met knuppels te slaan.”

Demonstreren voor het Binnenhof is volgens hem leuk, “al is het natuurlijk niet Rutte die ons bestuurt.” Het wantrouwen jegens Europa, het World Economic Forum en mensen als George Soros en Bill Gates is bij alle aanwezigen groot. “Al duizenden jaren worden mensen bestuurd door een kleine elite. Maar het is niet alleen een kwestie van leiders, ook van krachtenvelden. Wist je dat de meeste parlementen zijn gebouwd op plekken met sterke aardstralen, die allemaal met elkaar verbonden zijn?”

Binnen verschillende groepjes demonstranten speelt behalve woede over de coronamaatregelen, nog andere onvrede en angst. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de manier waarop bestuurders en politici steeds wegkomen als ze fouten maken. Maar ook over de manier waarop databestanden met persoonsinformatie aan elkaar gekoppeld kunnen worden: veel demonstranten verwachten dat er straks een Europees paspoort komt met data over gezondheid, bestedingspatroon, reisbewegingen en uiteindelijk ieders voetafdruk op het klimaat. Voor truckers die veel hebben moeten investeren in milieuvriendelijker rijden, is dat een doorn in het oog.

Dat de verslaggever nooit gehoord heeft van de invoering van zo’n Europees paspoort met allemaal gekoppelde bestanden, tekent volgens een Brabantse trucker de houding van de main stream media: “Wie dat allemaal niet doorheeft, is een slaper.”

