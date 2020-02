Trouw met pop-upredactie naar de wijk Smitsveen in Soest

Deze week is de pop-upredactie van Trouw in de wijk Smitsveen in Soest. We doen verslag vanuit wat in de volksmond een probleemwijk heet, en zoeken uit hoe het gaat met de wijk, en hoe de wijk vooruit kan.

Wat doet de pop-up redactie in Soest?

Onderzoekers concludeerden deze week dat de leefbaarheid in arme wijken hard achteruit gaat. Woningcorporaties vrezen dat de ‘probleemwijk’ van weleer terugkomt als er niet snel actie wordt ondernomen. De wijken zijn een verzamelpunt geworden voor allerlei kwetsbare groepen mensen, onder meer veroorzaakt door bezuinigingen in de zorg en bij gemeenten. Hierdoor voelen mensen zich onveiliger in zogenoemde achterstandswijken, en neemt de onrust toe. De wijken blijken een gewild doelwit van criminelen.

Smitsveen in Soest is zo’n wijk waar niet alles goed gaat, om het zacht uit te drukken. Een wijk waar bewoners overlast ervaren en de armoede vrij hoog is. Het is een wijk waar de gemeente met allerlei initiatieven probeert om de buurt erbovenop te helpen, maar bewoners en woningcorporatie Portaal merken dat dit nog niet (altijd) lukt.

Welke vragen gaat de pop-upredactie proberen te beantwoorden?

Onze pop-upredactie wil het nieuws van deze week een gezicht geven. Hoe is het om te leven in een arme wijk, eentje die in de ook wel probleemwijk wordt genoemd? Welke factoren spelen een rol? Hebben mensen last van criminaliteit? Is er overlast, en waar komt die vandaan? Speelt de achtergrond van mensen hierbij een rol? Wonen er teveel mensen ‘met een vlekje’ in de wijk, zoals de woningcorporaties stellen. Kwetsbare groepen die het al moeilijk hebben om zichzelf te redden, laat staan dat ze een buurvrouw of -man kunnen helpen. En hoe komt de wijk er toch bovenop? Wat moet er gebeuren om het etiket probleemwijk van Smitsveen af te kunnen trekken?

Kan ik zelf de pop-upredactie benaderen?

Zeker. De pop-upredactie zit van dinsdag 4 februari tot en met donderdag 6 februari in de wijk Smitsveen in Soest.

Woont u in Soest? Wilt u graag uw ervaringen delen of een tip geven? Mail die naar pop-up@trouw.nl of reageer op Twitter: @pop_uptrouw. Wilt u meepraten? Kom bij ons langs: dinsdag 4 tot en met donderdag 6 februari tussen 14 en 16 uur zitten verslaggevers Barbara Vollebregt en Johan van Heerde in het voormalige wijkbeheerkantoortje van Portaal, in de Smitsweg hoge nummers.

