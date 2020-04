Troostdieren volop in trek: ‘Heerlijk, wat afleiding van al die corona-ellende’

Twee weken geleden scheen de zon uitbundig, maar Remco Knikkink uit Oss zat de hele dag binnen, aan de telefoon. Met zijn vriendin belde hij wel vijftien fokkers en kennels door het hele land: was de teckel-pup op hun site nog beschikbaar? Telkens kreeg hij nee op het rekest of bleek de pup al gereserveerd.

Tot ze op die zaterdag, om zeven uur ’s avonds, via Marktplaats een nestje van zes dwergteckel-pups zagen op een manege in Zuid-Brabant. Knikking: “We zijn in de auto gesprongen, zagen de pup en waren meteen verkocht. De moeder was een vrolijk hondje en we hadden een goed gevoel bij die mensen, dus zaten we even later terug in de auto – met Rufus op schoot.” Nu springt het beestje blij rond in de tuin bij Knikkink, stoeiend met de tweejarige chihuahua die het gezin al had. “Dit biedt absoluut afleiding van al die corona-ellende. Ik ben nogal een doemdenker, heb in het verleden gedoe gehad met mijn longen en werk ook nog eens in de zorg. Als ik die twee hondjes samen zie spelen en ravotten, dan word ik daar supervrolijk van.”

. Een ‘troostdier’ in de vorm van een nieuw huisdier uit het asiel, is in trek. Beeld Merlin Daleman

Afleiding die je mag knuffelen

Dat idee is bij meer mensen opgekomen. Een ‘troostdier’ in de vorm van een nieuw huisdier uit het asiel, is in trek. Toekomstige baasjes gaan toch niet op vakantie dit jaar, ze zijn nu veel thuis voor de opvoeding en kunnen in deze onzekere tijden wel wat vrolijke afleiding gebruiken – die je gewoon mag knuffelen bovendien.

En dus is er een toegenomen vraag bij asiels, fokkers en kennels. De site Dierenasiels.com, waar zo’n zestig Nederlandse asiels hun honden, katten en knaagdieren aanbieden, laat weten dat het totale aanbod halverwege februari nog 5500 dieren betrof; vorige week waren daar nog 3400 van over. De Beroepsvereniging Voor Kennelhouders (BVK) schat in anderhalf keer zoveel mailtjes en aanvragen te krijgen als normaal, vooral van mensen die toch al een huisdier wilden en het aanschafmoment nu naar voren halen. Ook de Dierenbescherming, die 30 asiels runt, ziet dat het aanbod snel slinkt: eind maart waren er nog 622 dieren in de asiels, nu zijn dat er 488.

Pittig karakter

Dat is aan de ene kant goed nieuws. Door de grote vraag krijgen ook de langzitters en de honden en katten met een pittig karakter een kans. Tegelijkertijd wil de Dierenbescherming waken voor impulsaankopen. Woordvoerder Carmen Silos: “Een hond met een rugzakje is hard werken: dat vergt discipline en veel geduld. Je moet daarvoor spreekwoordelijk gezien je rijbewijs hebben en veel rijervaring.” Daarom zijn de asiels streng bij de gesprekken met de potentiële baasjes. “De aanschaf van een huisdier is namelijk voor altijd, niet alleen voor deze tijd waarin mensen meer thuiszitten.”

Ook Elske Koopman moest telefonisch een behoorlijke lijst vragen beantwoorden van het Haags Dierencentrum. Ze had meteen gebeld toen ze vorige week het verhaal van kat Quinn op Facebook voorbij zag komen. “Toen Quinn het asiel binnenkwam, bleek ze een verwaarloosde breuk in haar pootje te hebben. Na een operatie moest de poot toch geamputeerd. Ik dacht: ach, dat beestje. Dat verdient rust.” Een impulsaankoop is het ‘wel een beetje’, volgens Koopman. “Tja, ik werd verliefd op een kat!” Toch voorziet ze geen problemen: ze heeft eerder katten gehad en als ze zo weer naar kantoor gaat, kan Quinn thuisblijven en de tuin ontdekken. Koopman had niet het idee dat het Dierencentrum extra streng was bij de selectie. “Het lijkt me dat ze altijd wel vragen naar iemands thuis-, werk- en gezinssituatie.”

Voor nu is Koopman, die alleen woont, in ieder geval in haar nopjes met haar nieuwe huisgenoot. “Ja, ik vind het geweldig. Quinn is een ontzettende knuffelkous: als ik op de bank zit, komt ze meteen bij me gekropen. Je voelt je wat minder alleen als er ook nog zo’n beestje rondloopt.”

Lees ook:

Als de kinderen uit huis zijn, komt de puppy erin

Kinderen de deur uit en een legenestsyndroom? Een ‘zorgsurrogaat’ helpt, ziet schrijver Olaf Stomp om zich heen. Een puppy bijvoorbeeld. Die als een echte baby wordt vertroeteld en verzorgd. Tot en met beschuit met muisjes en chronisch slaaptekort aan toe. Draven we door?

Wat is er toch zo leuk aan katten? De bezoekers van de poezenbioscoop leggen het uit

Kattenfans in Groningen konden hun hart ophalen. In de poezenbioscoop zagen ze katten de gekste kunstjes uithalen.