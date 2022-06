Trimbos: Minder mensen proberen te stoppen met roken

Minder rokers doen een poging om van de sigaretten af te blijven. Ongeveer een op de drie mensen probeerde te stoppen. Dat is een fikse daling ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van het Trimbos-instituut.

Een ‘serieuze stoppoging’ houdt in dat een roker vierentwintig uur geen sigaret heeft aangeraakt. Volgens de gegevens van het Trimbos is het aantal rokers vorig jaar zelfs iets toegenomen.

De doelen van het Nationaal Preventieakkoord uit 2018 worden niet gehaald. “Het kabinet streeft ernaar jaarlijks 50 procent van de rokers aan te moedigen om een stoppoging te doen”, zegt Marc Willemsen, programmahoofd Tabaksontmoediging bij het Trimbos-instituut.

Volgens Willemsen is de daling te wijten aan de kabinetsformatie die negen maanden duurde. “In 2021 is de overheid lange tijd inactief geweest, waardoor er geen nieuwe impulsen kwamen zoals ontmoedigingscampagnes of accijnsverhogingen.” In 2020, toen er wel volop ingezet werd op maatregelen, zag Willemsen dat meer mensen een poging deden om te stoppen.

Vooral bij hoogopgeleiden was de groep stoppers kleiner. Waar in 2020 nog 40,9 procent een stoppoging ondernam, was dat in 2021 nog slechts 29,2 procent. Onder lager opgeleiden was die daling minder. Ook onder de groep 35 jaar en ouder is het aandeel gedaald van 33,5 procent naar 26,6 procent.

Stijging rokers

Daarnaast is het aantal rokers iets omhoog gegaan van 2,8 miljoen in 2020 naar 2,9 miljoen in 2021. Marc Willemsen wijst naar het thuiswerken door corona. “Als mensen op plekken zijn waar roken niet is toegestaan zoals het openbaar vervoer of werk grijpen ze minder snel naar een sigaret dan wanneer ze de hele dag thuis zitten.”

Als het op rookpreventie aankomt, loopt Nederland volgens Willemsen achter op andere landen. “In Australië onderneemt gemiddeld 40 procent een stoppoging en in Amerika is dat zelfs 55 procent”, zegt hij. “Als welvarend land stoppen we te weinig geld in het ontmoedigen van roken.”

Hij spoort het kabinet aan om meer actie te ondernemen. Zo moeten rokers actief ontmoedigd worden om naar de sigaret te grijpen en ze moeten minder snel in aanraking komen met roken. Dat gebeurt al deels. In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat er minder verkooppunten komen. Zo mogen supermarkten vanaf 2024 geen sigaretten meer verkopen. In 2030 wordt de verkoop in tankstations afgebouwd, waarna alleen nog speciaalzaken sigaretten mogen aanbieden.

Maar, zegt Willemsen, het mag strikter, want de tabakslobby speelt er handig op in. “Je zult zien dat ze vanzelf weer tabaksverkooppunten optuigen die wél binnen de regels vallen.” Hij pleit voor een veel strikter vergunningenstelsel.

