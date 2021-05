Treinverkeer in vrijwel hele land stilgelegd door grote storing

Het treinverkeer in vrijwel het hele land ligt stil wegens een storing aan een telefonie-systeem. Dat heeft gevolgen voor de bediening van seinen en wissels. Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail zegt dat daardoor treinverkeersleiders niet kunnen communiceren met de machinisten van vervoerders. “Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.”

De landelijke storing op het treinspoor treft ook vervoerders Arriva en Keolis. Volgens NS zullen er tot ten minste 16.00 uur geen treinen rijden en adviseert daarom de reis uit te stellen als dit kan. (Dit bericht wordt aangevuld)