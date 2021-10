Treinreizen en met elkaar nadenken over een duurzame toekomst, met de klimaattop als eindbestemming

Het centrale gangpad van de klimaattrein is het podium voor workshops en het maken van nieuwe contacten. De smalle strook strekt zich uit over vijftien coupés, maar is zelden rustig. Ans Rietstra, operationeel directeur van ProRail, geniet van deze gezellige drukte: “Ik merk al een tijdje dat het enthousiasme over treinreizen groter wordt en dan is het erg leuk al die energie in één trein te hebben.”

Al legoënd het ideale transportnetwerk in elkaar zetten

Het gaat tijdens deze treinreis, waarmee vijfhonderd jongeren en mensen uit het bedrijfsleven aan boord naar de klimaattop in Glasgow reizen, gaat het niet alleen om de eindbestemming. Aan boord van de trein geven activisten en professionals workshops die de passagiers klaarstomen voor twee weken actievoeren en de deelnemers van de klimaattop meer informatie geven. De treinreizigers zetten legoënd hun ideale transportnetwerk in elkaar, gaan in gesprek over het meest duurzame vervoer - het vliegtuig komt niet heel goed uit de bus -, leren van Milieudefensie hoe ze een bedrijf kunnen aanklagen voor milieuvervuiling en krijgen tips hoe ze te midden van de klimaatcrisis hoopvol en gedreven kunnen blijven.

Inez Bakhtaoui geeft een van deze workshops en leert jongeren hoe de klimaattop in elkaar steekt en op welke manier ze daar invloed op kunnen uitoefenen: “Klimaatverandering is een existentieel gevaar en deze jonge mensen zullen dat in levende lijve meemaken. Ze zijn extra gedreven om de problemen aan te pakken en ik wil dat ze hun gevoel voor onrechtvaardigheid hier zo goed mogelijk bij kunnen gebruiken.”

Zo veel mogelijk jongeren

Leo Baumgärtner, een van de organisatoren van ‘Rail to the COP’, is blij om te zien dat er in de trein verbindingen tussen sectoren en nationaliteiten worden gecreëerd: “Hier kunnen we rustig tegenover elkaar zitten en relevante zaken, zoals duurzaam reizen en klimaatverandering, open en informeel met elkaar bespreken en tot oplossingen komen.” Maar het doel was niet alleen het op gang brengen van gesprekken, vertelt hoofdorganisator Mara de Pater: “We wilden ook zo veel mogelijk jongeren op de klimaattop krijgen.” Op de klimaattop zullen de jongeren niet deelnemen aan de overleggen. Ze zullen actievoeren of meedoen aan de evenementen rondom de top.

“Het idee is twee jaar geleden begonnen, na Sail to the COP,” legt de Pater uit. “Toen zeilden we naar de klimaattop in Chili, die op het laatste moment naar Madrid werd verplaatst. We waren hier zo gefrustreerd over dat we jongeren uit heel Europa hebben opgeroepen naar Madrid te trekken om daar hun stem te laten horen. We dachten meteen: dit doen we over twee jaar weer.”

Grensontkennend vervoer

Wim van de Camp heeft dankzij de workshops tijdens de treinreis en door zijn werk als ambassadeur van het Europese jaar van de spoorwegen een duidelijk beeld van de toekomst van treinreizen: “We willen grensontkennend vervoer, waarin de focus van nationaal verschuift naar internationaal. De nationale spoormonopolisten moeten ook internationale diensten op hun spoor toelaten. Ook wil je gewoon één treinkaartje voor de trein naar Verona kunnen kopen, niet in elk land een andere. Als laatste moet de prijs eerlijker. Ga belasting heffen op vliegreizen en haal de prijs van treinreizen naar beneden.”

Volgens hoofdorganisator De Pater is het feit dat de passagiers mee kunnen praten over duurzaam vervoer en klimaatverandering minstens even belangrijk als de ideeën die eruit voortkomen: “Ik hoop vooral dat mensen inzien dat de klimaattop een plek is waar iedereen zijn of haar stem kan laten horen, niet alleen wereldleiders. Ik ben erg blij dat ProRail en Eurostar een vrijwillig jongerenclubje vertrouwden om dit te organiseren.” Volgens Rietstra was de samenwerking bijna vanzelfsprekend en kijkt liever vooruit: “Over twee jaar is de klimaattop in Egypte. We moeten even kijken hoe we daar naartoe gaan.”

