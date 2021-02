Treinen NS blijven de hele dag stilstaan vanwege aanhoudend winterweer

* Het KNMI heeft voor vandaag voor het hele land code rood uitgeroepen.

* Het treinverkeer ligt zo goed als plat, ook veel ander openbaar vervoer ligt plat

* Tussen Enkhuizen en Lelystad is windkracht 8 gemeten, dat betekent dat er sprake is van de eerste sneeuwstorm in ruim tien jaar.

