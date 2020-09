Trap van 1,9 miljoen euro wekt wrevel bij Utrechtse gemeenteraad

Elke vijf minuten loopt er een tramlading studenten over de trappen van het perron van de Uithoflijn naar de stationshal van Utrecht Centraal. Ze komen van de universiteitscampus en zijn op weg naar de treinen, bussen of binnenstad van Utrecht. Sommigen nemen de roltrap, de meesten de stenen trappen met glazen leuning.

Wat de traplopers niet weten is dat de trapverbinding een glansrol speelt in een kafkaësk spel tussen de provincie Utrecht en gemeente Utrecht, met als hoofdvraag: wie draait er op voor de bouwkosten van 1,9 miljoen euro?

De trap is aangelegd als onderdeel van de Uithoflijn. Die tramlijn tussen Utrecht Centraal en de universiteitscampus werd eind vorig jaar opgeleverd na anderhalf jaar vertraging. Extra kosten van het miljoenendebacle voor de provincie en gemeente: 84 miljoen euro. Van 12,2 miljoen euro aan de kant van de provincie was bovendien onduidelijk waar het geld aan uitgegeven was.

Verdwenen miljoenen

Deze zomer wierpen de accountants van PwC hun licht op de verdwenen miljoenen. In de analyse van de jaarrekening van de provincie kwam de peperdure trap voor het eerst boven water. “Onderdeel van de onzekerheid was de aanleg van een trap in het stationsgebied voor gemeente Utrecht (totaal €1,9 miljoen)”, schreven de PwC-accountants. De provincie heeft ook al een declaratie gestuurd naar de gemeente. Die heeft immers opdracht gegeven voor de trap dus dan mogen ’m het ook betalen, zo luidt de gedachte bij de provincie.

Die boodschap leidde deze week tot grote verbazing in de Utrechtse gemeenteraad. Want nu heeft de gemeente dus 1,9 miljoen euro aan bouwkosten zonder onderbouwing op het bord liggen. Reden genoeg voor de PVV, SP, VVD en Stadsbelang Utrecht om raadsvragen te stellen. Want: om welke trap gaat het nu precies? En: heeft de raad wel toestemming gegeven om zo’n dure trap te laten bouwen?

In lokale media wierp de leider van de Utrechtse PVV-fractie zelfs de vraag op of de trap überhaupt wel bestaat. Bij de provincie ontbreken immers de onderliggende stukken over de bouw, stelt de fractievoorzitter. Zolang de wethouder nog niet gereageerd heeft op de raadsvragen, mag de gemeente niets over de trap zeggen tegen de pers.

Een woordvoerder van de provincie benadrukt dat de trap van 1,9 miljoen wel degelijk bestaat: het gaat om de trapverbinding tussen de stationshal en het perron van de Uithoflijn. Of het geld van de gemeente inmiddels al binnen is, is nog onduidelijk.

