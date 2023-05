Transparantie algoritmes wil nog niet vlotten

‘Op dit moment kun je hier 117 algoritmes vinden’, vermeldt algoritmeregister.nl. Dat is acht meer dan in december, toen de site met veel tamtam werd gelanceerd. Het register is opgericht met onder andere de toeslagenaffaire in het achterhoofd waarbij discriminerende algoritmes een belangrijke rol speelden. De ambitie is om álle van dergelijke geautomatiseerde selectieprocessen die de overheid gebruikt in kaart te brengen. Maar dat wil nog niet vlotten.

Relatief veel van de algoritmes die in het register zijn opgenomen komen van een aantal grotere gemeenten, die hebben samen twee derde van de gepubliceerde omschrijvingen aangeleverd. Twee ministeries, Financiën en Economische Zaken, leverden ieder één algoritme in.

Niet ieder geautomatiseerd selectieproces heeft natuurlijk een grote impact op mensen. Voor een register zijn vooral de zogenoemde high impact algoritmes van belang. Hoeveel van zulke processen de Nederlandse overheid gebruikt is niet duidelijk, dat is juist iets dat uit een compleet register zou moeten blijken. Maar ook de laagste schattingen komen heel wat hoger uit dan 117.

Het register is nu vrijblijvend. Overheden worden opgeroepen om hun algoritmes aan te melden. Kamerleden dienden anderhalf jaar geleden een motie in om het algoritmeregister verplicht te stellen. Het kabinet wil daar gehoor aan geven, maar ziet zo’n verplichting op zijn vroegst volgend jaar ingaan.

Belangrijke informatie blijft achterwege

Behalve dat de kwantiteit nog niet overhoudt, schort het ook vaak aan kwaliteit van de beschrijvingen van algoritmes die wel vermeld zijn. Belangrijke informatie blijft achterwege. Neem bijvoorbeeld de ‘Top-400’ en de ‘Top-600’, een felbekritiseerd project waarin de gemeente Amsterdam zegt criminele jongeren te monitoren. Onder meer het doel, de impact en de wettelijke grondslag van het programma zijn niet ingevuld.

Als mogelijk risico van het algoritme staat slechts vermeld dat dit ‘laag’ is, met de dooddoener dat het mogelijk is dat mensen onterecht wel of juist niet in de aanpak kunnen worden opgenomen. Wie meent in die eerste categorie te vallen, hoeft niet in het algoritmeregister te kijken onder het kopje ‘bezwaarprocedure’, want ook dat veld is niet ingevuld.

Soms worden gegevens weloverwogen achtergehouden. Het UWV vermeldt in het register dat het een risicoscan gebruikt die moet analyseren of iemand met een WW-uitkering wellicht in het buitenland verblijft, wat kan leiden tot het verlies van het recht op uitkering. Opmerkelijke gevallen worden vervolgens onderzocht door een medewerker. De risicoscan maakt uitsluitend gebruik van ‘gedragskenmerken’, maar welke dat zijn, omschrijft UWV alleen in vage termen. “Zo voorkomen we dat mensen die misbruik maken van een WW-uitkering hun gedrag gaan veranderen”, schrijft de instantie in het register. Het UWV laat wel een kwaliteitscontrole uitvoeren door adviesbureau KPMG.

Een woordvoerder van staatssecretaris Van Huffelen van digitalisering, die verantwoordelijk is voor het register, laat weten dat het stapsgewijs wordt verbeterd. Aan verhoging van zowel het aantal als de kwaliteit van de bestaande registraties wordt gewerkt. “We zijn in december van start gegaan met wat we toen hadden. Sindsdien zijn we bezig dat te verbeteren”, laat hij weten.

Dit kan averechts werken

“Betreurenswaardig”, noemt Nadia Benaïssa van de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom de huidige stand van zaken in het register. “Als je van de daken schreeuwt dat je transparant wilt zijn en dit is het resultaat, wordt het dan geen schijntransparantie?”

Dat gevaar ziet ook Iris Muis, expert data-ethiek aan de Universiteit Utrecht. Zij werkt mee aan de ontwikkeling van toetsingskaders voor een verantwoorde inzet van algoritmes. “De kwaliteit moet omhoog”, zegt zij. “Het is natuurlijk pionieren, maar als ik nu als burger in dit register rondkijk, vergroot dat mijn vertrouwen niet. Het kan zelfs averechts werken.”

Bits of Freedom hoopt vooral dat de vrijblijvendheid van het register er zo snel mogelijk af gaat. “De reactie is steeds ‘het is werk in ontwikkeling’. Daardoor wordt het moeilijk om kwaliteitsnormen te vinden waar we ze aan mogen houden”, zegt Benaïssa. “We willen daarom heel graag weten wat nu de planning is voor het register.”

