Tractoren blokkeren A35; Premier Rutte: snelwegacties onacceptabel

Door nieuwe acties op en rond de A7 in Groningen, Friesland en Noord-Holland zijn donderdagochtend nog meerdere wegen afgesloten. Knooppunt Azelo is geblokkeerd door boze boeren. Inmiddels heeft premier Mark Rutte gereageerd: ‘dit gaat alle perken te buiten’.

“De protestacties van een kleine groep boeren op snelwegen van gisteren en vanochtend zijn onacceptabel”, laat de premier via Twitter weten. “Deze levensgevaarlijke acties moeten stoppen. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om binnen de wet je onvrede te uiten. De meeste boeren doen dat ook”, aldus Rutte.

Donderdag heeft daarnaast fractievoorzitter Caroline van der Plas van boerenpartij BBB laten weten voorlopig geen mediaoptredens te zullen doen, wegens bedreigingen aan haar adres. Niet duidelijk is uit welke hoek deze komen; wel zijn er op sociale media dreigementen aan haar adres geuit door boerentegenstanders die menen dat de overheid te slap optreedt tegen de boerenonrust. “Ik voel me niet veilig op dit moment”, laat ze tegenover het ANP weten. Van der Plas zegt meerdere berichten per week te ontvangen en heeft naar eigen zeggen al haar publieke optredens en werkbezoeken voor deze week en het weekend afgezegd.

De protestacties van een kleine groep boeren op snelwegen van gisteren en vanochtend zijn onacceptabel. Anderen moedwillig in gevaar brengen, onze infrastructuur beschadigen en mensen bedreigen die helpen opruimen, gaat alle perken te buiten. Doe aangifte bij bedreiging. (1/3) — Mark Rutte (@MinPres) 28 juli 2022

Een overzicht van de boerenacties op donderdag:

Een groep trekkers blokkeert donderdag de weg tussen de knooppunten Buren en Azelo, aldus Rijkswaterstaat. De A35 bij Almelo is daardoor in beide richtingen dicht. Volgens de ANWB loopt de vertraging rond de knooppunten snel op, ook op de A1. De actievoerders zijn op de weg aan het barbecueën en melden dat zij rond 17.00 uur afgelost worden door een nieuwe ploeg demonstranten. Een politiewoordvoerder laat weten de situatie op de wegen in de gaten te houden. “Als het nodig is, wordt er in afstemming met de gemeente opgetreden.”

Tussen Groningen en Drachten gebeurden vannacht door afvaldumping zeker twee ongelukken met meerdere voertuigen. Daarbij raakte niemand gewond. De politie waarschuwt voor nieuwe acties.

Nabij Medemblik in de provincie Noord-Holland zijn hooibalen in brand gezet. Rijkswaterstaat heeft de weg daar afgezet op last van de brandweer. Bij Midwolde zijn onder meer autobanden op de weg gedumpt. Hierdoor vond rond 02.45 uur een aanrijding plaats, net als bij Frieschepalen rond 03.45 uur. De weg wordt tussen Groningen en Drachten afgesloten.

Langs de A2 bij Breukelen stonden woensdagavond hooibalen in brand, laat Rijkswaterstaat weten. Richting Amsterdam zijn twee rijstroken dicht. “Omdat de berm en omliggend groen momenteel erg droog zijn neemt de brandweer geen enkel risico en kan het blussen langer gaan duren.” Ook zouden volgens lokale media op de A50 bij Apeldoorn bermbranden zijn gesticht.

De A1 van Hengelo richting Apeldoorn ter hoogte van het Gelderse Voorst blijft donderdag waarschijnlijk dicht tot het einde van de middag. Inmiddels is een nieuwe aannemer gevonden die in de nacht van woensdag op donderdag is begonnen met het opruimen van de rommel die daar woensdag uit protest werd gedumpt. De aannemers die in eerste instantie de weg zouden schoonmaken, trokken zich gisteren terug na bedreigingen en intimidatie.

Nog geen aanhoudingen

Er is vooralsnog niemand aangehouden voor de verschillende afvaldumpingen, zo meldt de politie. “Met de middelen die wij beschikbaar hebben, gaan we eerst kijken wat er gebeurd is.” Die middelen zijn bijvoorbeeld camerabeelden of getuigenverklaringen. De politie gaat ‘zeker proberen’ de mensen op te sporen die verantwoordelijk zijn voor de afvaldumpingen op de wegen. “Maar onderzoeken lopen niet zo snel. Ook al heb je camerabeelden, dan moet je die persoon ook nog opsporen.”

‘Regering moet bewegen’ Boerenactiegroepen Farmers Defence Force (FDF) en Agractie zeggen dat de regering de nieuwe boerenacties op en rond snelwegen kan stoppen door de stikstofplannen aan te passen. “Wij vinden de acties ook niet leuk, daarom moet de regering nu gaan bewegen”, zo reageert Erik Luiten van Agractie. FDF-voorzitter Mark van den Oever vindt ook dat het tijd wordt dat de regering actie onderneemt. “Want je merkt dat de boeren het niet meer pikken, en dat de acties verder escaleren. De regering moet per direct de acties beëindigen door de stikstofbrief van tafel te halen.”

Het schoonspuiten van de openbare weg door de brandweer. Andere schoonmakers werden door dit soort werkzaamheden van 'landverraad' beticht, door boerensympathisanten. Beeld Luciano De Graaf

Doodsbedreiging en intimidatie

En niet alleen de puinruimers op de snelwegen, ook aannemers in meerdere gemeentes die belast waren met het verwijderen van de omgekeerde vlaggen zijn woensdag geïntimideerd.

Zo is een bedrijf dat in opdracht van de gemeente Winterswijk omgekeerde vlaggen van gemeentelijke en provinciale eigendommen haalde, daar woensdag na ernstige bedreigingen mee gestopt. Ook op straat werd de sfeer grimmig volgens de gemeente in de Achterhoek. Winterswijk heeft daarop besloten voorlopig te stoppen met het weghalen van omgekeerde vlaggen. Burgemeester Joris Bengevoord: “Ik neem afstand van deze agressie en bedreigingen. Medewerkers moeten gewoon veilig hun werk kunnen doen. Dit past totaal niet bij hoe we in Winterswijk gewend zijn met elkaar om te gaan.”

In verschillende delen van het land moeten weggebruikers rekening houden met hinder vanwege opruimwerkzaamheden na versperringen. De #A1 is tot in de loop van de middag afgesloten en de #A7 is nu op twee verschillende plekken dicht. Hier lees je meer 👇 https://t.co/wxUAw4K86R — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 28 juli 2022

En zo zijn er meer. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat diverse aannemers die door Rijkswaterstaat zijn ingeschakeld om de snelwegblokkades van zand of mest te ruimen, dreigtelefoontjes hebben ontvangen. Een aantal aannemers heeft daarom besloten geen troep van boerenprotesten meer op te ruimen. Eén bedrijf kreeg tientallen telefoontjes, waarin degene die de telefoon opnam onder meer werd uitgescholden voor NSB’er. Ook werden er doodsbedreigingen geuit. Ook een andere aannemer vertelt dat zijn bedrijf telefonisch een doodsbedreiging kreeg.

De namen van de bedrijven gaan rond in Telegram-groepen en andere chatkanalen van de radicale boeren en hun sympathisanten. Daarin worden onder meer foto’s van bedrijfswagens gepost, waarbij de namen en telefoonnummers worden gemeld. De bedrijven en hun medewerkers worden onder andere beticht van landverraad. De politie houdt deze onlineberichten in de gaten, aldus een woordvoerder. Als er sprake is van oproepen tot het plegen van strafbare feiten, is dat opruiing en dat is strafbaar.

Hierdoor moesten de opruimwerkzaamheden bij de A1 in Voorst donderdagmiddag zelfs gestaakt worden, meldt Rijkswaterstaat. Ook elders in het land zijn bedrijven om deze reden al gestopt met het schoonmaken van de wegen.

Beeld Brunopress

Man aangevallen in Oldebroek

Ook in het Veluwse Oldebroek is dinsdag een man aangevallen die bezig was omgekeerde vlaggen weg te halen. Terwijl de man aan het werk was, stopte een vrachtwagen naast zijn voertuig. De vrachtwagenchauffeur haalde autosleutels uit de wagen van de vlaggenverwijderaar. Die probeerde zijn sleutels terug te krijgen door op de treeplank van de vrachtwagen te gaan staan, maar de truckchauffeur gaf gas en de man moest wegspringen. De aangevallen man heeft aangifte gedaan en de gemeente denkt dat ook te gaan doen.

Lees ook:

Hoe het (radicale) boerenverzet de grens over ging

Het Nederlandse boerenprotest tegen het stikstofbeleid trekt internationaal de aandacht.