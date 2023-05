Tot het recht zegeviert in Oekraïne kunnen er nog decennia verstrijken

De Koninklijke Nederlandse Marechaussee is voor de derde keer in Oekraïne om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden, onder de vlag van het Internationaal Strafhof. Het forensische team onderzoekt er de lichamen van oorlogsslachtoffers, leest telefoons uit, neemt bodemmonsters om gebruikte munitie te achterhalen en analyseert bomscherven. Zo proberen de onderzoekers bewijs tegen oorlogsmisdadigers veilig te stellen.

Het is belangrijk om daar zo snel mogelijk mee te beginnen, vertelt Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. “Bewijs kan verdwijnen en getuigenverklaringen worden steeds onbetrouwbaarder.”

Niet voor niets stond het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Nederland vorige week voor een deel in het teken van rechtvaardigheid. Zo gaf Zelensky aan dat hij hoopt dat president Poetin in Nederland wordt berecht.

Al sinds maart ligt er bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een arrestatiebevel voor president Poetin en Maria Lvova-Belova, de Russische commissaris voor kinderrechten. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het ontvoeren van duizenden Oekraïense kinderen naar Rusland.

De hoofdaanklager van het ICC is de Brit Karim Khan, die voor een periode van negen jaar is gekozen. Met het uitvaardigen van het arrestatiebevel laat Khan zien dat hij over voldoende belastende informatie beschikt om het bestaan van deze oorlogsmisdaden aannemelijk te maken.

Toch is het geen aanwijzing dat het Hof het onderzoek binnenkort zal afronden. “De vele zaken die uit deze oorlog voortkomen, zullen zowel bij het ICC als in de Oekraïense rechtbanken nog decennialang gaan duren”, zegt De Hoon.

Uitdagende omstandigheden

Het Internationaal Strafhof staat voor een aantal grote uitdagingen. Zo wordt bewijsmateriaal vaak onder moeilijke omstandigheden verzameld. Rusland is niet blij met de komst van het ICC in Oekraïne en er is een risico op raketaanvallen.

Daarnaast worstelt het Hof al sinds zijn oprichting met beperkte financiële middelen en toenemende werkdruk. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben lidstaten wel meer geld en personeel beschikbaar gesteld.

Een woordvoerder van het ICC laat weten dat sinds mei vorig jaar vrijwel constant een onderzoeksteam in het land aanwezig is. Daarop klinkt ook kritiek van de internationale gemeenschap, omdat er sprake zou zijn van selectieve rechtvaardigheid. In andere landen waar oorlog woedt, gebeurt veel minder.

Chaos

Een andere grote uitdaging voor het ICC is het managen van de overvloed aan informatie. Doordat burgers online foto’s en video’s van de oorlog plaatsen, is er veel digitale informatie beschikbaar. “Uitvinden welke informatie van al die terabytes bruikbaar is en de betrouwbaarheid ervan controleren neemt veel tijd in beslag”, legt De Hoon uit.

Verder is het Strafhof niet als enige aanklager actief in Oekraïne. Op dit moment zijn zo’n tweehonderd Oekraïense aanklagers bezig met opsporen en vervolgen van oorlogsmisdadigers. Ook is er een gemeenschappelijk onderzoeksteam van zeven landen. Daarnaast helpen nog eens ruim honderd ngo’s de aanklagers met het verzamelen van bewijs.

“Dat brengt chaos met zich mee. Goed samenwerken vormt een serieuze uitdaging voor alle bewijsverzamelaars en analisten die actief zijn in Oekraïne”, vertelt De Hoon.

Om te voorkomen dat slachtoffers dubbele verklaringen moeten afleggen en te verzekeren dat het bewijsmateriaal de komende jaren vindbaar blijft, werkt de internationale gemeenschap aan het makkelijker maken van informatie-uitwisseling. Europol en Eurojust hebben bijvoorbeeld speciale bewijsdatabanken ontwikkeld. Dat gebeurde eerder ook in de oorlog in Syrië en voor de misdrijven gepleegd door IS.

Recht zegevieren

Het Internationaal Strafhof heeft aangekondigd binnenkort meer arrestatiebevelen uit te vaardigen. Of dit uiteindelijk ook tot een veroordeling leidt van Poetin, is de vraag. Het ICC is afhankelijk van nationale autoriteiten om verdachten te arresteren en voor berechting naar Den Haag over te brengen.

“Inmiddels is duidelijk dat al dit bewijs de komende decennia tot vele strafzaken gaat leiden in Oekraïne zelf en wellicht ook bij het ICC, van een aantal kopstukken die in Oekraïne immuun zouden zijn”, zegt De Hoon.

Lees ook:

Waarom wil het Internationaal Strafhof Poetin wel arresteren maar Xi niet?

Het is onheus van het Internationale Strafhof in Den Haag om wel Poetin aan te klagen en niet Xi Jinping.

Arrestatiebevel voor Poetin wegens oorlogsmisdrijven. ‘De internationale gemeenschap moet dit nu uitvoeren’

Het Internationaal Strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin.