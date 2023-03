Tot de knoop wordt doorgehakt blijft de asielboot liggen bij Velsen-Noord

Zestien voor, zestien tegen. Met die patstelling praat de gemeenteraad in Velsen donderdag verder over de opvang van asielzoekers. De vraag is wat er moet gebeuren met de circa duizend vluchtelingen die sinds september verblijven op een groot cruiseschip bij het dorp Velsen-Noord. Het doel is om te komen tot een besluit. Maar de tumultueuze vergadering van vorige week voorspelt weinig goeds. Ondertussen wachten het Coa en staatssecretaris Van der Burg in spanning af.

Eigenlijk zou het lot van de Silja Europa, zoals het schip heet, vorige week worden bezegeld. Het schip moet vertrekken uit de gemeente. Althans, dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor op basis van een volksraadpleging in het dorp Velsen-Noord. Daar stemt in februari 59 procent van de bewoners (die deelnemen aan het referendum) het cruiseschip weg.

Opvangplekken zijn goud waard

De publieke tribune is vorige week tot de laatste stoel bezet door inwoners van het dorp, die voor de vergadering afreizen naar het gemeentehuis in IJmuiden. Er klinkt geklap als een raadslid stevig stelling neemt tegen de asielopvang en gezucht als de voorzitter van de vergadering de bewoners sommeert om stil te zijn.

Niet alleen inwoners van de gemeente volgen het debat op de voet, ook ambtenaren van opvangorgaan Coa en het kabinet. Ambtenaren met wie burgemeester Frank Dales continu in contact staat, vertelt hij. “Ruim dertig telefoontjes heb ik gepleegd met het Coa, met het ministerie en de staatssecretaris om de laatste informatie op te halen.”

De duizend opvangplekken op het cruiseschip zijn goud waard. Er dreigt namelijk op korte termijn een tekort van tweeduizend opvangplekken voor asielzoekers. In een overleg, vorige week, met de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vraagt staatssecretaris Eric van der Burg daarom of een andere gemeente de Silja Europa wil huisvesten. Maar bij iedere burgemeester blijven de kaken op elkaar.

Duizend asielzoekers is te veel van het goede

Dus is het Coa afhankelijk van de gemeenteraad in Velsen, die sterk verdeeld is over het tweede hoofdstuk in de opvang van asielzoekers in de gemeente. Overeenstemming lijkt er over het feit dat duizend asielzoekers bij een dorp dat zijn stem heeft laten horen, te veel van het goede is.

Maar veel raadsleden willen, net als het college van B en W, dat asielzoekers en vluchtelingen die inmiddels binding hebben met de regio, kunnen blijven. Zoals schoolgaande kinderen en hun families en vluchtelingen die ergens stage lopen of werken. Het gaat om circa driehonderd mensen.

De vraag is waar. Op de Silja Europa? Het dorp Velsen-Noord wil dat dit icoon van de asielopvang verdwijnt, maar praktisch gezien is het schip misschien wel de gemakkelijkste oplossing.

In Velsen-Noord kan alles nog gebeuren

Om mee te kunnen praten over alternatieven is maritieme kennis nodig. Het debat gaat over hotelschepen, riviercruiseschepen en zeecruiseschepen. Over diepgang en walstroom. En over potentiële ligplekken in IJmuiden, Velsen-Noord en een kanaal bij Spaarndam, helemaal aan de rand van de gemeente. Halverwege die discussie, inmiddels na middernacht, staken uiteindelijk de stemmen, op zestien tegen zestien.

Het goede nieuws voor het Coa en het Rijk is dat de raad donderdag weer verder praat. Dat kan ook anders, bleek vorige week even verderop in Alkmaar. Daar leek een nieuw asielzoekerscentrum in de maak maar trok één van de coalitiepartijen de stekker uit het plan, waarop alle wethouders werden ontslagen. Weg azc.

In Velsen-Noord kan alles nog gebeuren. De Silja Europa had 1 maart moeten vertrekken, maar plots kreeg een alliantie van coalitie en oppositie in de gemeenteraad een meerderheid op de been voor de volksraadpleging in Velsen-Noord. Direct gevolg is dat er nog steeds wordt gesproken over de asielopvang. En zolang de gemeenteraad de knoop niet doorhakt, blijft het schip met asielzoekers gewoon liggen.

Velsen-Noord reageerde woedend op de komst van een cruiseschip voor de opvang van maximaal 1000 asielzoekers. De aanwezigheid van de vluchtelingen verliep vervolgens geruisloos, geven ook de bewoners toe. Maar nu het schip langer aan de kade blijft liggen, loopt de spanning in het dorp weer op.