Topeconomen Baarsma en Teulings stappen uit Herstel-NL, initiatiefnemers spreken van ‘politieke druk’

Op hun Linkedin-pagina’s laten ze weten vanaf dinsdag “niet langer bij Herstel-NL betrokken” te zijn. Een reden voor hun vertrek geven ze niet.

“Ik was bij de start als meedenker betrokken bij Herstel-NL. Mijn rol was argumenten op basis van feiten en onderzoek in te brengen voor goed beleid. Die rol blijf ik vervullen, maar niet langer bij Herstel-NL”, schrijft Baarsma, die ook directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam is, op de zakelijke netwerksite. Dezelfde verklaring plaatste ook Teulings op zijn pagina.

Staken tot na de verkiezingen

Voorzitter Robin Fransman van Herstel-NL liet maandagavond weten benaderd te zijn “door kringen rond het kabinet met het verzoek om de campagne van Herstel-NL tijdelijk te staken tot na de verkiezingen”. Over dat verzoek heeft onder meer het bestuur zich maandagavond gebogen, schrijft Fransman. “Besloten is om de campagne voort te zetten.”

Op Twitter geeft Fransman een verklaring voor dat besluit. Hij schrijft dat “de intiatiefnemers van Herstel-NL de afgelopen 24 uur onder druk zijn gezet door de politiek in Den Haag om de campagne stop te zetten tot na de verkiezingen. De boodschap die we kregen, is dat we de politiek in de weg zetten. [...] Daarnaast zijn we weggezet als activistisch, ondanks dat we een goed doordachte aanpak, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek hebben voorgesteld. Door al deze ontwikkelingen hebben initatiefnemers hun conclusies genomen en zich uit ons initiatief teruggetrokken. Wij vinden dat jammer, maar respecteren uiteraard hun keuze. Deze ontwikkelingen laten ons zien dat we met onze campagne een gevoelige snaar raken. We hebben enorm veel steun gekregen vanuit de bevolking en bedrijven. Daarom hebben we ook, samen met onze Raad van Toezicht, besloten niet toe te geven aan de politieke druk om te stoppen”.

Kritiek

Herstel-NL kreeg de afgelopen dagen veel aandacht in de media, nadat vorige week een campagne werd gelanceerd, maar werd ook bekritiseerd. Volgens de initiatiefnemers, onder wie een groep artsen, economen en wetenschappers, zou Nederland vanaf 1 maart weer ‘open’ kunnen. Het plan moet verdere schade aan de maatschappij helpen voorkomen.

