Topambtenaren pleegden mogelijk meineed tijdens verhoren toeslagenenquête

Hoge ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van financiën hebben tijdens de parlementaire verhoren over de toeslagenaffaire mogelijk meineed gepleegd. De Rijksrecherche is hiernaar een onderzoek gestart, meldt Nieuwsuur.

Het Openbaar Ministerie laat Nieuwsuur weten dat er nog geen beslissing tot vervolging genomen is. Het onderzoek naar meineed tijdens de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie is gestart in juni 2021, toen advocaat Vasco Groeneveld namens een groep in de toeslagenaffaire gedupeerde ouders aangifte deed.

Het onderzoek draait om het memo-Palmen. Dat document uit 2017, van topjurist bij Toeslagen Sandra Palmen Schlangen, concludeerde al in een vroeg stadium dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ had gehandeld en dat ouders die slachtoffer waren van het handelen van de Belastingdienst een tegemoetkoming moesten krijgen. Met haar advies werd niets gedaan, en de Belastingdienst zou doorgaan met ouders ten onrechte beschuldigen van fraude met toeslagen.

‘Het memo niet gelezen’

Tijdens de verhoren van de ondervragingscommissie verklaarden verschillende ambtenaren dat zij het memo niet kenden. Voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst zei dat het memo hem “op geen enkele manier ooit eerder heeft bereikt dan via media-uitingen”. De oud-secretaris-generaal van Financiën, Manon Leijten, zei zich niet te kunnen herinneren dat zij het memo had gelezen.

Eerder bleek al uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws dat het memo in 2019 weer was opgedoken. In een gesprek met onder anderen staatssecretaris Menno Snel van financiën bespraken Leijten en Uijlenbroek toen het memo, en er werd benoemd dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ had gehandeld. Daarna werd het stuk niet gearchiveerd. Het werd pas openbaar gemaakt in 2020, na Kamervragen van toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het memo-Palmen. Accountantsbureau PwC deed onderzoek naar de vraag waarom het memo tot twee keer toe verdween. De parlementaire enquêtecommissie naar het fraudebeleid van de overheid, die volgend jaar van start moet gaan, zal zich ook verder buigen over de werkwijze rond het document.

