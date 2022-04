Toon Francken (90) blijft verantwoordelijk voor drugsafval, ‘strafblad zoon speelt geen rol’

De Brabantse gemeente Zundert houdt voet bij stuk: de 90-jarige Toon Francken moet opdraaien voor de opruimkosten van een grote partij drugsafval in een sloot pal naast een perceel grond dat zijn eigendom is. Die kosten kunnen oplopen tot vele tonnen. Maar het feit dat Franckens zoon Patrick een veroordeelde drugscrimineel is, speelt hierbij geen rol, stelt de gemeente.

Bij de gemeente loopt nog steeds een bezwaarprocedure die Francken heeft aangespannen. In Trouw zei diens zoon Patrick vorige week niet te begrijpen waarom zijn vader, als slachtoffer van drugscriminelen, zo hard wordt aangepakt. Later bleek de zoon zelf in de voorbije 20 jaar drie keer te zijn veroordeeld tot lange celstraffen voor xtc-productie en bezit van drugschemicaliën.

De chemicaliën in de sloot werden in 2020 ontdekt. In 2016 was ook al drugsafval gevonden in een verhuurde loods op het terrein van Francken. Ten tijde van de drugsvondsten in 2016 en 2020 zat Patrick in de cel.

‘Niet relevant’

De gemeente Zundert noemt het verleden van de zoon in deze kwestie ‘niet relevant’. Patrick zelf zegt niets te maken te hebben met de vondst op het terrein van zijn vader. “Ik zou wel gek zijn om op ons eigen terrein te lozen”, reageert hij.

Het perceel grond van Francken ligt in het buitengebied van Rijsbergen, onderdeel van de gemeente Zundert. In maart 2020 ontdekte de gemeente de chemicaliën in een sloot net buiten de omheining. Tot 11 meter diepte is een gebied ernstig verontreinigd geraakt met xtc-gerelateerde stoffen zoals aceton en MDMA. Het is een van de grootste lozingen van drugsafval ooit.

Aanvankelijk oordeelde een onderzoeksbureau dat de bron van de lozing vermoedelijk in de sloot lag, op gemeentegrond naast Franckens terrein. Met die conclusie draait de gemeente op voor de kosten. Later werd een nieuw bureau ingeschakeld, dat concludeerde dat de bron meters verderop ligt, op het omheinde terrein van Francken. In dit geval kan onder de Wet bodembescherming de grondeigenaar verantwoordelijk worden gehouden voor de sanering van alle vervuilde grond.

Ook Faton Bajrami, de advocaat van Toon Francken, noemt het strafblad van Patrick ‘niet relevant’. Vader noch zoon zijn verdachten bij de vondsten van 2016 en 2020. “En een vader kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de keuzes van een meerderjarige zoon.”

Beeld Thijs van Dalen

Lees ook:

De gemeente houdt de hoogbejaarde Toon (90) verantwoordelijk voor het dumpen van drugsafval. Waarom?



De 90-jarige Toon Francken moet van de gemeente Zundert de vervuiling opruimen na een enorme lozing van chemisch drugsafval. De opruimkosten lopen in de tonnen. ‘Tegen de overheid is pa niet opgewassen.’