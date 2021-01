Ton Kelders (71) wilde zijn winkel vandaag openen, maar krabbelt terug: ‘Ik heb mijn punt gemaakt’

De winkel is dicht. De rolluiken op een kier. Net ver genoeg omhoog om vaste klanten die langskomen voor een praatje te horen. Er lopen vandaag geen klanten tussen de rekken van kledingwinkel Forza. Niemand past een nieuw trainingspak. De glitterjurkjes hangen al onaangeroerd sinds half december. Eigenaar Ton Kelders (71) had zich deze dag anders voorgesteld.

Toen op 6 december uitlekte dat de winkels langer dicht moesten blijven, besloot ondernemer Kelders dat hij niet meer zou meedeinen op de golven, maar recht tegen de stroom in zou zwemmen. Nog diezelfde avond pakte hij zijn laptop en mailde vanaf de zitbank de lokale nieuwszender RTV Utrecht: mijn winkels in Maarssen en Nieuwegein gaan open vanaf 20 januari.

“Opengaan is de enige manier om deze crisis nog te overleven”, zei de kleermakerszoon tegen de journalist die hem terugbelde. “En als ik een boete krijg: jammer dan! Ik betaal hem niet. Ik kan mijn eigen huur op dit moment niet eens betalen.” Al snel pikten ook andere media het op. Het NOS-journaal, lokale en landelijke kranten, het verhaal werd een hit op sociale media. Een held, noemden collega-ondernemers hem, eindelijk iemand die een stem geeft aan de moedeloosheid.

Kelders hoopte dat de collega’s zich bij hem zouden aansluiten. Samen burgerlijk ongehoorzaam, dan sta je sterker. De steun in woorden was er, maar de steun in daden bleef uit. Tegelijkertijd voerde de gemeente de druk op. Er staan hoe dan ook op 20 januari handhavers voor de deur om de tent te sluiten, krijgt Kelders te horen. Met een boete in de hand.

Over de 12.000 euro huur heeft hij het nog niet eens gehad

En als u die niet betaalt, moet u na de lockdown verplicht nog twee maanden dicht blijven. O ja, uw klanten krijgen ook een boete als ze in uw winkel komen.

De twijfel nestelde zich deze week tussen de kledingrekken. “Ik kan het me niet permitteren om als de andere winkels weer open mogen na de lockdown nog dicht te moeten blijven”, zegt Kelders – stijlvol getrimd baardje, modieuze sjaal – een dag voor de geplande heropening aan de houten tafel in zijn winkel in Maarssen. Een langere sluiting gaat hem niet helpen de financiële problemen weg te poetsen.

De schuld bij leveranciers en de huurbaas is inmiddels opgelopen tot 200.000 euro, de januarisalarissen van het personeel moet Kelders waarschijnlijk van zijn eigen geld betalen. Het enige waar Kelders nog op kan hopen, is een steviger steunpakket vanuit de overheid. Want de huidige steunpakketten zijn bij lange na niet toereikend om de kosten van de verplichte winkelsluiting te dekken.

Voor zijn onverkoopbare voorraad krijgt Kelders een vergoeding van zo’n 1000 euro, een schijntje als je weet dat de voorraad een ton waard is. Zijn personeel kost 12.000 euro per maand, terwijl de loonsteun blijft steken op 2000 euro. En heeft hij het over de 12.000 euro huur nog niet eens gehad. De winkeleigenaar blijft hopen dat er voor al die kosten ruimhartiger steun komt.

Ondertussen blijft de winkel dus toch dicht. “Het heeft geen zin om een rel te veroorzaken, je trekt toch aan het kortste eind”, concludeert hij vol spijt. “Maar ik heb in ieder geval mijn punt gemaakt richting minister Hoekstra.”

