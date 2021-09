Tomas Sillekens mocht als homo geen bloed doneren. Nu wel. ‘Een mooie dag’

Een historisch moment wil Tomas Sillekens (29) het niet noemen. Een stap in de emancipatie van homoseksuele mannen dan? Die woorden zijn te groot, naar zijn smaak. Maar dat hij voor het eerst in zijn leven bloed mocht doneren, maakte woensdag voor hem ‘een mooie en bijzondere dag’. “Mooi dat ik dat mag doen, en dat ik nu mag uitdragen dat dit kan.”

Sillekens heeft net een roze koek op in de wachtkamer van Sanquin in Amsterdam, waar iedere donor na het afstaan van bloed even op krachten mag komen met wat te eten en te drinken. “Het viel me mee”, zegt hij over zijn donatie. “Ik merk er nog niets van.”

Twaalf maanden monogaam

Tot woensdag was het voor mannen die in vier maanden voor donatie seks hadden gehad met mannen onmogelijk om bloed te doneren. Bloedbank Sanquin beschouwde hen als risicogroep. Volgens Sanquin komen ziektes die via het bloed overdraagbaar zijn, zoals hiv, hepatitis B en syfilis, vaker voor bij mannen die in de afgelopen vier maanden seks hadden met een man.

Sanquin past dit beleid nu aan: mannen die gedurende twaalf maanden een vaste, monogame relatie met een andere man hebben, mogen sinds woensdag ook doneren. Volgens de bloedbank is donorbloed ook met dit selectiecriterium veilig, en wordt er zo een meer individuele risico-inschatting gemaakt. Sanquin stelt dat het nu zowel patiëntveiligheid als gelijke behandeling als uitgangspunt neemt.

“Ik begrijp dat de veiligheid van bloed topprioriteit is van de bloedbank”, zegt Sillekens. “Maar het oude beleid was vrij generaliserend. Het deed tekort aan de individuele situatie. Vrienden die een relatie hebben met een vrouw mochten wel doneren, en ik niet. Terwijl ik niet het idee heb dat ik meer risico loop op hiv.”

Sillekens kwam er aan het begin van zijn geneeskundestudie achter dat hij geen bloed mocht doneren. “Dat vond ik pijnlijk. Het lijkt alsof er een oordeel geveld wordt over je relatie.” Toen in maart bekend werd dat homoseksuele zouden worden toegelaten als donor, maakte Sillekens meteen een afspraak. “Ik had zoveel afgegeven op het oude beleid, dat ik vond: nu moet ik ook de daad bij het woord voegen.”

Andere vragenlijst voor hetero’s

Toch is Sanquin er nog niet, wat hem betreft. Want aan homoseksuele mannen wordt voor het doneren wél gevraagd of ze een vaste relatie hebben en of die monogaam is. Aan hetero’s niet. “Ik vind dat de vragenlijst voor iedereen hetzelfde zou moeten zijn”, zegt Sillekens. “Het klinkt alsof nog steeds de gedachte is dat mannen die seks hebben met mannen vrijer seksueel gedrag hebben. Terwijl je naar dat gedrag zelf zou moeten vragen om duidelijkheid te hebben hierover.”

Volgens Sanquin behoren hetero’s niet tot een risicogroep, ook niet als ze wisselende seksuele contacten hebben. Als ze recent betaalde seks hadden, worden ze wel geweerd.

Sanquin verwacht dat de nieuwe regels zorgen voor enkele honderden bloeddonoren. De bloedbank wil doneren in 2022 ook mogelijk maken voor homo’s zonder vaste partner. De bloedbank werkt aan een set extra vragen die een individuele risicoafweging mogelijk maken voor die groep.

