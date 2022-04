Tolken hebben het zwaar met de oorlogsverhalen van vluchtelingen: ‘Je neemt het mee naar huis’

De knopen van de koksbuis van burgemeester Marvin Polak zijn speciaal voor de gelegenheid blauw en geel. In de keuken van het gemeentehuis in Oostzaan kookt hij een diner voor tolken die zich de afgelopen weken hebben ingezet voor de Oekraïense vluchtelingen in de opvanglocatie Oostzaan/Wormerland.

De vrijwillige tolken werken dag en nacht op de opvanglocatie van de gemeente en horen als eerste de zware oorlogsverhalen van de Oekraïners. Na een paar weken beginnen de emoties zich ook bij hen op te stapelen, daarom kunnen ze deze vrijdagavond even rust nemen en ervaringen uitwisselen.

Beter begeleiden

“We wisten dat de tolken in onze opvanglocatie een aanspreekpunt voor de Oekraïners zouden zijn, maar gaandeweg blijkt daar psychologische druk bij te komen”, zegt burgemeester Polak van Oostzaan. Omdat de tolken ook de komende tijd hard nodig zijn voor het registreren van vluchtelingen, wil de gemeente ze beter begeleiden en minder laten werken.

“Inmiddels hebben we de eerste uitval onder de tolken. Het is lastig om ’s avonds bij de vluchtelingen te zijn en overdag een normale baan of gezin te hebben”, zegt Polak. Zijn collega Judith Michel-De Jong, burgemeester van Wormerland die ook bij het diner aanwezig is, voegt daaraan toe: “De vrijwilligers worden dagelijks geconfronteerd met de dieptrieste verhalen, dat heeft zoveel impact, je ziet het gewoon op hun gezicht. De emoties neem je ongewild mee naar huis.”

Doe mijn best vrolijk te zijn

Een van die tolken is Natalia Pashkova. De afgelopen tijd hielp ze in de sporthal waar vluchtelingen worden opgevangen. Ze is zelf afkomstig uit Oekraïne en de verhalen van haar landgenoten raken haar diep. “Bij de registratie beginnen de meesten al te vertellen, over wat ze hebben meegemaakt, of wie ze hebben verloren”, zegt Pashkova. “We zien minderjarige kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gereisd of mensen die de verschrikkingen van Boetjsa hebben meegemaakt.”

Pashkova combineert het tolken met haar werk als kapster in Amsterdam. Ze heeft het druk, maar dat vindt ze niet erg. “Het lukt me goed om tijdens het knippen van klanten over andere dingen te praten. Ik probeer gewoon vrolijk te zijn. Vaste klanten weten dat ik als tolk werk en dan vertel ik wel over de Oekraïense vluchtelingen.”

Voor Pashkova is het werken in de opvanglocatie ook een manier om iets te doen tegen de oorlog. “Toen ik op televisie de eerste beelden van bombardementen in mijn thuisland zag voelde ik mij zo machteloos. Als tolk kan ik iets betekenen voor mijn landgenoten, dat geeft mij zelf ook een beter gevoel.”

Hoe lang nog?

De gemeenten en vrijwilligers weten niet hoeveel vluchtelingen er nog aankomen. Burgemeester Michel-De Jong denkt wel dat de opvanglocatie nog lang nodig zal zijn. “We kunnen en mogen er niet van uitgaan dat de vluchtelingenstroom stopt of dat mensen terug willen keren, onze stip staat op de lange termijn.” Daarom wil ze zuinig zijn op de tolken en de opvang verder professionaliseren.

Daar zal opvanglocatie-manager Pauline Kaufmann zich de komende tijd mee bezig gaan houden. “De eerste weken zitten er nu op, we gaan meer structuur aanbrengen”, zegt Kaufmann. Ze gaat een nieuw rooster maken, zodat de tolken elkaar meer afwisselen en minder hoeven te werken.

Ook denkt Kaufmann dat professionele begeleiding van psychologen ervoor zal zorgen dat er over een aantal maanden nog steeds genoeg tolken zijn. “We mogen trots zijn op wat we nu bereikt hebben, op naar het volgende hoofdstuk.”

Lees ook:

Na een week zwoegen raakt de sporthal in Wormer langzaam uit de crisisstand

Overal in het land zijn opvanglocaties verrezen voor Oekraïense vluchtelingen. Vandaag het laatste verhaal over de sporthal in Wormer: hoe een crisisnoodopvang uit de crisisstand kwam.