Tolken en vertalers leggen het werk komende week neer. ‘Van dit werk alleen kun je niet leven’

Minister van justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius mag dan wel een tariefverhoging aan hebben gekondigd, de vergoeding blijft onvoldoende om fatsoenlijk van te leven, vindt de beroepsvereniging, de Orde van Registertolken en –vertalers. Tijdelijk nemen ze daarom geen opdrachten meer aan van de overheid.

Dat heeft gevolgen voor de rechtspraak. Zittingen moeten worden verplaatst, verhoren uitgesteld. Toch is het noodzakelijk, vinden de organisatoren.

Nu verdient een tolk of vertaler die voor de overheid werkt minimaal 43,89 euro. Vanaf 1 januari 2023 wordt dat voor registertolken 55 euro. “Dat is voor de tolken een lichte verbetering, maar nog altijd zijn de tarieven dermate laag dat je er eigenlijk niet van kunt leven”, zegt Heleen Sittig, lid van de ledenraad van de Orde van Registertolken en -vertalers en tolk vertaler Spaans. “Het zorgt ervoor dat steeds meer tolken en vertalers zich aan het omscholen zijn. Ze vertrekken uit het vak.”

Meer klussen lastig

Dat het uurtarief tekortschiet komt ook doordat veel tolken afhankelijk zijn van korte opdrachten, bijvoorbeeld bij de politierechter. Die leveren maar weinig op. Toch kunnen tolken de dag ook niet volplannen met andere kleine klussen om de lage vergoeding te compenseren: de zittingen kunnen namelijk altijd uitlopen.

“Daardoor kúnnen we vaak niet acht uur achter elkaar werken, zelfs als er meer opdrachten beschikbaar zijn”, legt Sittig uit. “Met pijn in het hart moeten we dan nee zeggen, want één opdracht per dagdeel is het maximaal haalbare.”

De beroepsvereniging wijst erop dat psychologen die als expert worden ingehuurd door het Openbaar Ministerie (OM) een uurtarief krijgen van 102 euro per uur. Gedurende de jaren werd dat tarief wel meerdere malen verhoogd, maar dat voor tolken en vertalers niet.

Zelf tarieven bepalen

Om rond te komen zouden tolken en vertalers, die als zzp’ers werken, in theorie ook gewoon meer dan het minimumbedrag kunnen vragen voor hun werk. Sinds 2020 worden de meeste overheidsopdrachten immers verdeeld via externe commerciële bureaus, waarbij de tolken zich inschrijven. Het ministerie zag daarin de weg naar een professionelere sector. Die bureaus zouden cursussen kunnen aanbieden, en de tolken zouden zelf hun tarieven gaan bepalen.

Maar in de praktijk zien de tolken van die verbeteringen maar weinig terug. Het blijkt ook lastig om zelf te bepalen hoeveel geld ze voor een opdracht willen krijgen. “Er zijn bemiddelaars die simpelweg ‘nee’ zeggen als je meer vraagt dan het standaard tarief”, vertelt Sittig. “Bij andere bureaus kun je je wel inschrijven met je eigen marktconforme tarief, maar we merken in de praktijk dat je dan soms helemaal niet gebeld wordt, of pas op het moment dat ze echt niemand anders kunnen vinden.”

“We hebben zelfs verhalen gehoord over advocaten die specifiek om een bepaalde tolk vroegen, bijvoorbeeld omdat ze te maken hadden met een getraumatiseerde cliënt die nu eenmaal gewend was geraakt aan die tolk, en dat ze te horen kregen: ‘nee die is niet beschikbaar’, terwijl dat niet waar was.”

‘Bewustwording en solidariteit’

Daarom willen de tolken en vertalers niet alleen een hoger minimumtarief, maar hopen ze ook dat het ministerie een einde zal maken aan de betrokkenheid van de commerciële bureaus. Liever wil de beroepsgroep terug naar de situatie die bij het OM nog altijd geldt: dat de overheidsorganisaties zelf een tolkenbureau hebben met ambtenaren die de contacten met de tolken onderhouden. Vooralsnog voelt de minister van justitie daar niets voor. De beroepsvereniging hoopt met de actie van komende week “bewustwording en solidariteit” teweeg te brengen.

Overigens gelden, net als bij eerdere werkonderbrekingen, wel twee uitzonderingen. Tolken zullen opdrachten die al eerder zijn aangenomen wel uitvoeren. Sittig: “We willen wel een betrouwbare partner blijven.” En mocht er sprake zijn van een levensbedreigende gezondheidssituatie dan kan de overheid ook rekenen op de tolken en vertalers. In alle andere gevallen zullen opdrachten van de overheid, of die nu via externe bureaus komen of niet, een week op de plank blijven liggen.

