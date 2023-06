Toezichthouder kondigt onderzoek aan naar seponeringen OM

Verdachten in strafzaken die een voorwaardelijk sepot krijgen van het Openbaar Ministerie worden onvoldoende geïnformeerd over de gevolgen voor hun strafblad en de mogelijkheid om te klagen. Ook wordt de onderbouwing van de opgelegde sepots niet vastgelegd. “Hier is sprake van onbehoorlijk overheidsoptreden”, zegt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De toezichthouder op het OM, de procureur-generaal bij de Hoge Raad, heeft inmiddels een onderzoek aangekondigd.

Het voorwaardelijk sepot is een soort gele kaart die justitie kan uitdelen. Vindt het OM een vergrijp niet belangrijk genoeg om de rechter mee te belasten, dan kan het de zaak zelf afhandelen. Zo kan justitie op eigen houtje taakstraffen, boetes en gebiedsontzeggingen opleggen, in de vorm van een zogeheten strafbeschikking. Maar zij kan ook kiezen voor een sepot. Bij een voorwaardelijk sepot worden verdachten in principe niet vervolgd, tenzij zij binnen hun proeftijd opnieuw de fout ingaan. Het is een populaire short-cut om de rechtspraak te ontlasten: sinds 2007 is het aantal voorwaardelijke sepots bijna verdubbeld in aantal tot 10.000 per jaar.

Aantekening op het strafblad

Maar net als de strafbeschikking is het middel omstreden, blijkt uit een rondgang van Trouw, De Groene Amsterdammer en onderzoeksplatform Investico. Wetenschappers, oud-rechters en advocaten stellen dat het OM verdachten met zijn werkwijze onvoldoende rechtsbescherming biedt. Mensen wier schuld niet eens is vastgesteld, worden namelijk via korte geautomatiseerde brieven ingelicht over de voorwaardelijke seponering. Informatie over de mogelijkheid om te klagen ontbreekt, noch wordt de ontvangers gemeld dat er een aantekening op hun strafblad verschijnt.

Daarmee kan een voorwaardelijk sepot ingrijpende gevolgen hebben, weet Reinier van Zutphen. Als Nationale Ombudsman ontvangt hij geregeld klachten over dit onderwerp. “Die aantekening heeft consequenties voor scholing, voor reizen, je baan of beroep.” Hij noemt de Verklaring Omtrent Gedrag, kortweg VOG, een controle op strafbare feiten waar steeds meer werkgevers om vragen. “Dan ga je ergens solliciteren en zegt het bedrijf: we willen je niet hebben want je krijgt geen VOG.”

De klachtenprocedure schiet tekort

Het OM moet mensen op de hoogte brengen van de betekenis van het voorwaardelijk sepot, stelt de Ombudsman. Jeroen Recourt, oud-rechter en Eerste Kamerlid voor de PvdA, sluit zich bij hem aan. “Als het niet in de brief staat, snap je ook niet dat het gevolgen kan hebben. Dat is gewoon kennis die je niet mag veronderstellen bij burgers.”

Ook de klachtenprocedure moet beter, stellen ze allebei. Van Zutphen: “Ik maak daar al jarenlang een punt van.” Wat als de verdachte zijn onschuld wil bewijzen? Daarvoor bestaat geen formele beroepsprocedure. “Om een onafhankelijk oordeel van de rechter af te dwingen, moeten verdachten een artikel 12-procedure beginnen. Een dure en ingewikkelde procedure, én de omgekeerde wereld: je vraagt om je eigen vervolging zodat je kunt bewijzen dat je onschuldig bent.”

Justitie: middel zorgt voor maatwerk

Justitie is het oneens met de kritiek. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, zo stelt de Utrechtse hoofdofficier Liesbeth Schuijer. “Mensen kunnen naar onze website gaan, daar staat meer informatie over wat je tegen een sepot kunt doen.” De mogelijkheid tot klagen hoeft wat haar betreft dan ook niet expliciet in de brief. Informeren over de gevolgen van het voorwaardelijk sepot is volgens haar net zo min nodig. “Met een voorwaardelijk sepot houden we de zaak eigenlijk buiten het strafrecht. Dus waarborgen we de rechten van de verdachte voldoende.”

Schuijer benadrukt de voordelen van het middel. “Het is eigenlijk geen straf. Als echt straffen te zwaar is, maar seponeren ook te ver voert, is een voorwaardelijk sepot een tussenvorm. We zeggen tegen de verdachte: we vervolgen nu niet, maar als in de komende twee jaar een nieuwe verdenking ontstaat, kunnen we ook de op de plank gelegde zaak tevoorschijn halen en alsnog vervolgen. Daarmee hebben we een stok achter de deur, kunnen we maatwerk leveren.”

