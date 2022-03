Toeslagenouders krijgen gratis advocaat om uithuisplaatsing van kind aan te vechten

Gedupeerden van de toeslagenaffaire van wie een kind uit huis is geplaatst, kunnen op kosten van de overheid een gespecialiseerde advocaat inhuren. De ouders hoeven geen eigen bijdrage te betalen en de gebruikelijke vermogenstoets voor gesubsidieerde rechtsbijstand geldt niet, schrijft minister Franc Weerwind voor rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

De regeling moet vanaf 1 juni ingaan, maar geldt dan met terugwerkende kracht vanaf april. De minister zegt groot belang te hechten aan een goede rechtsbijstand voor gedupeerden die in verzet willen komen tegen de uithuisplaatsing. Eerder werd bekend dat minstens 1115 kinderen van ouders die te maken kregen met het ongekend harde optreden van de Belastingdienst, gedwongen niet thuis wonen of hebben gewoond.

Weinig gezinnen wilden proefdraaien

Vanaf maandag kunnen ouders die dat willen ook terecht bij een landelijk ondersteuningsteam. Anders dan door het vorige kabinet was aangekondigd, hoeven ze daarvoor niet eerst bij de gemeente aan te kloppen. Het ondersteuningsteam is direct telefonisch te bereiken of via hetondersteuningsteam.nl. Kinderpsychiater Peter Dijkshoorn, die betrokken was bij de oprichting van een landelijke steunpunt, is blij met die keuze. Het team bestaat nu uit dertig mensen die, zegt Dijkshoorn, hiervoor zijn getraind en niet verbonden zijn aan een gemeente of de jeugdbescherming.

De afgelopen tijd is proefgedraaid. Dat resulteerde in contact met veertien gezinnen van in totaal 31 uithuisgeplaatste kinderen. Dat is weinig, erkent Dijkshoorn. “Het zijn kwetsbare gezinnen. Misschien zijn ze wantrouwend door alles wat er is gebeurd of te bang om zich te melden, of ze weten nog niet dat er een steunpunt is.”

De kinderpsychiater benadrukt het belang van in contact komen met de gezinnen. “Het gaat om gezinnen die de dupe zijn geworden van fouten. Misschien niet zozeer fouten bij de jeugdbescherming. Maar het is wel een keten geweest waar de jeugdbescherming, net als de rechterlijke macht en de Raad voor de Kinderbescherming, onderdeel van zijn geweest. We moeten dat erkennen, mensen moeten niet in stilte met hun pijn blijven rondlopen en we horen als samenleving de schade zoveel mogelijk te herstellen.”

Uiteindelijk beslist een kinderrechter

Het landelijke ondersteuningsteam gaat, als ouders en kinderen daar behoefte aan hebben, kijken naar het hoe en waarom van de uithuisplaatsing, schrijft de minister. Daarnaast wordt onderzocht hoe de gezinnen op dit moment geholpen kunnen worden. Niet alle kinderen zullen terug kunnen naar hun ouders, aldus Weerwind. “De veiligheid, ontwikkeling en perspectief van het kind blijft altijd centraal staan.” Uiteindelijk beslist een kinderrechter over een eventuele terugplaatsing.

Volgens Dijkshoorn moet terugkeer wel het streven zijn, al erkent hij dat dat mogelijk niet bij alle gezinnen lukt. Op z’n minst moet er worden gewerkt naar een fatsoenlijke omgangsregeling tussen ouders en kinderen, vindt hij.

Ook stelt het landelijke ondersteuningsteam wat hem betreft de ‘aanvaardbare termijn’ ter discussie. Die term wordt in de jeugdbescherming gebruikt om de tijd aan te geven dat een kind nog terug kan naar de ouders voordat het te gehecht is geraakt aan de pleegouders. Maar volgens Dijkshoorn is dat begrip niet vanuit wetenschappelijke kennis te onderbouwen en wordt er te weinig rekening gehouden met verschillen tussen kinderen.

Nederland geen koploper uithuisplaatsingen in Europa In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is Nederland geen koploper uithuisplaatsingen. Vergeleken met andere landen in West-Europa behoort Nederland tot de middenmoot, met 8,8 per 1000 kinderen die niet thuis wonen. Lees hier verder.

