Toeslagenaffaire leidde niet tot extra uithuisplaatsingen volgens CBS

Dat concludeert Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoek naar uithuisplaatsingen in 4100 huishoudens, die door het beleid van de Belastingdienst tussen 2012 en 2019 zijn gedupeerd in de toeslagenaffaire.

Dat de gedupeerden niet te maken krijgen met extra uithuisplaatsingen, verklaart het CBS vooral door te wijzen op de verschillen tussen de gedupeerde en niet-gedupeerde gezinnen. Vóór de dupering had ruim 3 procent van de gedupeerde gezinnen al te maken met een kinderbeschermingsmaatregel. Bij gezinnen waarbij de kinderopvangtoeslag wel goed verliep, was dat jaarlijks minder dan 1 procent.

Vooral armere eenoudergezinnen

De gezinnen waren ook extra kwetsbaar door hun samenstelling, zo blijkt. “Zo is 48 procent van de gedupeerde gezinnen een eenoudergezin, bij niet-gedupeerde gezinnen is dit 14 procent”, schrijft het CBS. Ook kwam er bij de gedupeerde gezinnen maandelijks minder geld binnen dan bij niet-gedupeerde. Zo had ruim vier op de tien gedupeerde gezinnen in het jaar vóórdat de fiscus hen in het vizier kreeg een inkomen dat behoort tot de laagste 20 procent van Nederland. Bijna het dubbele van wat gangbaar is voor niet-gedupeerde gezinnen (11 procent).

Naast de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen, heeft het CBS in totaal elf kenmerken vastgesteld die de kans vergrootten om in het net van de fiscus verstrikt te raken en tegen een kinderbeschermingsmaatregel zoals een uithuisplaatsing aan te lopen. Zo blijken gedupeerde ouders vaker jonger dan niet-gedupeerde ouders bij de geboorte van hun eerste kind, deden ze vaker een beroep op de ggz, was er vaker sprake van betalingsachterstanden van de zorgverzekeringen, maar was er ook vaker sprake van een ‘verdachte in het huishouden’.

70 procent niet in Nederland geboren

Eerder werd al bekend dat ouders die niet in Nederland geboren waren, een grotere kans liepen op dupering: 70 procent van de gedupeerden is niet in Nederland geboren. Eerder dit jaar erkende het kabinet al dat er sprake was van institutioneel racisme.

Het onderzoek is door het CBS uitgevoerd in opdracht van de Inspectie Justitie en Veiligheid, vooral omdat de Tweede Kamer vermoedde dat nog meer kinderen uit huis geplaatst zijn dan de 1115 die eerder zijn gemeld door het kabinet als gevolg van de toeslagenaffaire.

